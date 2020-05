Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



8,076 EUR +2,02% (05.05.2020, 14:21)



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (05.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Lufthansa-Chef Carsten Spohr habe bei den anstehenden Staatshilfen vor zu hohen Schuldenlasten gewarnt. "Vor allem dürfen wir uns nicht überschulden. Das würde uns über Jahre lähmen", habe der Vorstandschef am Dienstag bei der Hauptversammlung des DAX-Konzerns am heutigen Dienstag, die dieses Jahr digital abgehalten worden sei, gesagt. Der Luftverkeherskonzern müsse bereits jetzt planen, wie staatliche Kredite und Beteiligungen nach Bewältigung der Corona-Krise so schnell wie möglich wieder zurückgeführt werden könnten.Die Politik müsse darauf achten, dass Hilfen nicht zu einer Schieflage im internationalen Wettbewerb führen, habe Spohr erklärt. Wettbewerber aus den USA oder China könnten sich in der aktuellen Situation mit staatlicher Hilfe gesund sanieren. Der internationale Wettbewerb dürfe nicht durch Art und Umfang unterschiedlicher Staatshilfen verzerrt werden. Lufthansa brauche jetzt staatliche Unterstützung, aber keine staatliche Geschäftsführung. Und auch in der Bundesregierung möchte niemand eine staatlich gelenkte Lufthansa, so Spohr weiter.Die Verhandlungen über die präzise Ausgestaltung der Staatshilfen zwischen verzinsten stillen Einlagen und direkter Beteiligung seien am Dienstag noch nicht abgeschlossen worden. Fondsgesellschaften wie die Deka und die genossenschaftliche Union Investment hätten vor der Versammlung den Kurs von Konzernchef Spohr gegen eine zu starke staatliche Lenkung gestützt.Es sei taktisch durchaus verständlich, dass Spohr an seinen Maximalforderungen festhalte, dennoch müsse er wohl mindestens eine Kröte schlucken: Werde der Lufthansa v.a. mit Fremdkapital geholfen, würden sich die Bilanzkennzahlen deutlich verschlechtern. Erhalte der DAX-Konzern vom deutschen Staat einen Großteil der benötigten 10 Mrd. Euro in Form von Eigenkapital, so werde eine stille Beteiligung wohl sehr teuer (Garantiezinsen von 8 bis 9% seien im Gespräch) oder der Bund erhalte eben Aktien und werde dadurch auch ein Mitspracherecht haben.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa