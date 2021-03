Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (22.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nach Monaten der Tristesse hätten zuletzt bei der Lufthansa-Tochter Eurowings wieder die Kassen geklingelt. Denn die aufgestockten Flüge nach Mallorca hätten auch bei deutlich höheren Preisen regelrecht reißenden Absatz gefunden. Nun sorge aber die Bundesregierung erneut für Verunsicherung. Denn auf die durchaus berechtigten Fragen, warum hunderte Menschen gemeinsam im Flugzeug nach Mallorca fliegen dürften, wenn es andererseits verboten sei, Appartements oder Hotelzimmer im eigenen Land zu buchen, reagiere die Bundesregierung nun wohl mit einer Test- und Quarantäne-Pflicht für Mallorca-Urlauber. Die Marktteilnehmer würden nun befürchten, dass v.a. die Quarantäne-Pflicht potenzielle Reisende vom Urlaub abhalten werde. Dementsprechend würden die Aktien der Lufthansa – wie auch die Anteile der TUI oder von easyJet und Ryanair - auf Talfahrt geschickt.Die jüngsten Entwicklungen würden einmal mehr belegen, dass es für die Luftfahrtbranche noch ein sehr langer und v.a. steiniger Weg zurück zur Normalität werde. Daher sei die Lufthansa-Aktie der Lufthansa weiterhin nur für mutige Anleger geeignet. Diese sollten den Stopp bei 9,50 Euro belassen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.03.2021)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: