Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,224 EUR -0,81% (22.06.2021, 09:00)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,234 EUR -0,95% (21.06.2021)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (22.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Im gestrigen Handel sei die Aktie der Lufthansa zunächst schwach in die neue Börsenwoche gestartet, habe sich dann aber oberhalb der 10-Euro-Marke noch stabilisieren können. Dies sei aus charttechnischer Sicht wichtig gewesen, denn beim Bruch dieser Unterstützung hätte sich das Chartbild deutlich eingetrübt. Doch auch fundamental betrachtet bestünden Abwärtsrisiken.Allen voran belaste neben dem immer noch sehr schwierigen Marktumfeld die bevorstehende Kapitalerhöhung den Kurs. Die UBS habe wohl auch deshalb die Lufthansa-Aktie erneut mit "sell" eingestuft. Das Kursziel sei leicht von 5,45 auf 5,90 Euro erhöht worden, was mehr als 40 Prozent unter dem gestrigen Schlusskurs liege. Analyst Jarrod Castle habe betont, dass das in der Vorwoche aktualisierte Profitabilitätsziel des MDAX-Konzerns am Markt bereits erwartet worden sei.Das schwierige Marktumfeld, die anstehende Kapitalerhöhung und die Gefahr eines charttechnischen Verkaufssignals sprechen aktuell klar gegen einen Kauf der Lufthansa-Papiere, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer investiert ist, sollte den Stopp bei 9,50 Euro beachten. (Analyse vom 22.06.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: