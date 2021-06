Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,646 EUR -1,74% (08.06.2021, 22:26)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,586 EUR -2,14% (08.06.2021, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (09.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Am Dienstag habe die Lufthansa-Aktie noch deutlich unter einem negativen Analystenkommentar von Goldman Sachs gelitten. Die Experten der US-Investmentbank hätten das Kursziel für das Papier auf 8,10 Euro gesenkt. Das Bankhaus Metzler sei hingegen komplett anderer Meinung und sehe für die Lufthansa-Aktie jetzt sogar noch etwas mehr Aufwärtspotenzial.So habe deren Analyst Guido Hoymann das Kursziel von 14,80 auf 15 Euro angehoben. Das Anlagevotum laute nach wie vor "buy" belassen. Er habe diesen Schritt damit begründet, dass er die Schätzungen für den Frachtbereich des deutschen Luftverkehrskonzerns nach oben revidiert habe. Seiner Ansicht nach sei die Lufthansa-Aktie derzeit unterdurchschnittlich bewertet.Aktuell gehöre Hoymann mit seiner Einschätzung einer Minderheit an: Nur zwei der 29 Analysten, die sich regelmäßig mit der Lufthansa-Aktie befassen würden, würden zum Kauf raten - 21 hingegen zum Verkauf. Hauptgrund hierfür dürfte neben der aktuell noch sehr komplizierten Marktlage die Gefahr einer größeren Kapitalerhöhung sein. Auch nach Ansicht des "Aktionärs dränge sich ein Kauf nicht auf. Investierte Anleger sollten ihre Position weiterhin mit einem Stopp bei 9,50 Euro absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: