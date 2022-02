Mit Material von dpa-AFX



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (21.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa wolle entgegen früherer Ankündigungen im Frühjahr keine Piloten mehr entlassen. Die weltweit erholte Nachfrage führe langfristig zu deutlich besseren Perspektiven im Cockpit, habe das Unternehmen am Freitag in Frankfurt den Schritt begründet. Auch bei der Kernmarke Lufthansa könne man daher auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten.Noch leide der zwischenzeitlich vom Staat gerettete Konzern unter der Corona-Flaute und fliege im laufenden Quartal nur rund die Hälfte der vor der Krise gewohnten Passagiere.Die Lufthansa-Gruppe beschäftige rund 11 000 Piloten und Pilotinnen, rund 5.000 davon bei der Kernmarke. In der Corona-Krise habe der MDAX-Konzern angekündigt, seine Personalstärke von weltweit rund 140.000 auf bis zu 100.000 Menschen zu reduzieren. Nach Informationen des Handelsblatts solle der Schrumpfkurs nun beendet werden bei einem Stand von knapp 107.000 Beschäftigten.Von den Lufthansa-Kapitänen hätten sich dem Vernehmen nach mehr als 400 entschieden, gegen Abfindungen vorzeitig aus dem Dienst zu scheiden. Lufthansa habe am Freitag angekündigt, diesen Weg auch den Co-Piloten anzubieten. Auch bei der eigentlich erfolgreichen Lufthansa Cargo solle es ein Freiwilligen-Programm geben. Außerdem könnten kollektive Teilzeitmodelle den bestehenden Personalüberhang lösen.Grundsätzliche Vereinbarungen dazu stünden mit der Gewerkschaft "Vereinigung Cockpit" (VC) noch aus, mit deren Tarifkommission man sich in der kommenden Woche in eine mehrtägige Klausur begeben wolle. Personal-Vorstand Michael Niggemann habe es als "großen Erfolg" bezeichnet, die betriebsbedingten Beendigungskündigungen abgewendet zu haben. Dafür habe man hart gearbeitet. VC-Tarifvorstand Marcel Gröls habe von einem "positiven Signal" gesprochen.Zudem habe Lufthansa angekündigt, ihre zwischenzeitlich unterbrochene Pilotenausbildung im Sommer wieder aufzunehmen. Anders als bislang solle es keine Kurse mehr geben, die nahezu automatisch zu einer Einstellung bei der Kernmarke führen würden. Einheitliches Ausbildungsziel sei nun die allgemein anerkannte Verkehrspilotenlizenz ATP, mit der sich die Absolventen bei Arbeitgebern innerhalb und außerhalb der Lufthansa Group bewerben könnten. Ausbildungsorte seien die an United veräußerte Flugschule in Goodyear /Arizona, Rostock-Laage sowie für die Theorie Bremen und Zürich.Die neuesten Meldungen würden es erneut bestätigen: Die Aussichten für den Flugverkehr würden sich weiter aufhellen. Davon dürfte die Lufthansa deutlich profitieren.Mutige können daher weiter auf eine Fortsetzung der Erholung setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 5,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 21.02.2022)