Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (06.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der deutsche Luftverkehrskonzern werde morgen seine Ergebnisse für das abgelaufene dritte Quartal veröffentlichen. Mit Spannung dürften die Marktteilnehmer auch wieder auf den Ausblick der Lufthansa blicken. Noch im Juni habe Konzernchef Carsten Spohr die Aktionäre mit einer überraschenden Gewinnwarnung verschreckt. Teurer Treibstoff und ein Preiskampf in Europa dürften die Kranich-Airline auch in der wichtigen Reisezeit im Sommer unter Druck gehalten haben. Für das Gesamtjahr hätten Experten ihre Schätzungen so stark gesenkt, dass sie im Schnitt nur noch im unteren Bereich der vom Vorstand angepeilten Spanne liegen. So würden sie einen operativen Gewinn von 2,05 Mrd. Euro erwarten.Die Lufthansa sei nach wie vor ein heißes Eisen. Angesichts der sehr günstigen Bewertung (KGV von 5; KBV von 0,7) sollten jedoch aktuell bereits sämtliche Risiken im Kurs eingepreist sein. Mutige Anleger könnten auch angesichts des inwzischen wieder deutlich verbesserten Charts weiterhin zugreifen. Der Stopp sollte bei 12,40 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.11.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link