Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (31.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der MDAX-Konzern würde sich gerne an der Ita Airways beteiligen. Nun habe sich der Chef der italienischen Airline offen für eine etwaige Allianz mit der Lufthansa gezeigt und sehe wichtige Entwicklungsmöglichkeiten. "Ita hätte keine Zukunft, wenn sie allein bliebe", habe Fabio Lazzerini der Zeitung "La Repubblica" gesagt."Sie muss in einer strategischen Allianz mit einer Spitzengesellschaft positioniert werden, und Lufthansa ist, was die Flotte angeht, die erste in Europa", so der Unternehmenschef.Die Nachfolgerin der insolventen Traditionsfluglinie Alitalia sei am 15. Oktober 2021 offiziell an den Start gegangen. Ita operiere seitdem mit einem eng getakteten Geschäftsplan, der vorsehe, das Personal und die Flotte bis 2025 schrittweise zu vergrößern. "Wir haben kein Flugzeug mehr als nötig", habe Lazzerini erklärt. Die Frage, ob Ita also nicht die Billigflug-Linie der Lufthansa werde, habe er zurückgewiesen: "Machen wir keine Scherze. Es wird an uns und unserer Arbeit liegen zu zeigen, dass Ita eine wichtige Rolle in jeder Allianz haben kann."Die Chancen für die Lufthansa, bei der Ita zum Zug zu kommen, stünden weiterhin relativ gut. Für die kurzfristige Kursentwicklung wichtiger wäre aber vor allem eine allgemeine Erholung des Flugverkehrs in Europa. Mutige können nach wie vor darauf setzen, sollten ihre Position unverändert mit einem Stopp bei 5,15 Euro absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link