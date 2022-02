Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,31 EUR +4,31% (08.02.2022, 17:05)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,338 EUR +5,29% (08.02.2022, 17:20)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (08.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Tourismus- und Luftfahrtbranche hoffe 2022 auf eine Entspannung der Pandemielage. Dementsprechend gut würden die Titel ins neue Jahr starten. So habe auch der Kurs der Lufthansa-Aktie ordentlich zugelegt - besonders am heutigen Dienstag. Das Chartbild mache Hoffnung, dass der Höhenflug noch nicht vorbei sei.Mit aktuell 14 Prozent Plus seit Jahresanfang sei die Lufthansa-Aktie eine der MDAX-Aktien, die am meisten von der Re-Opening-Stimmung beflügelt worden sei. Seitdem habe der Chart eine symmetrische Dreiecksformation ausgebildet. Diese habe sich an der Unterstützungslinie der Tiefs und der Widerstandlinie der Hochs aufgespannt.Mit dem Sprung über die 7-Euro-Marke habe das Papier der Kranich-Airline nun die Formation aufgelöst und damit ein starkes Kaufsignal generiert. Ein Weiteres dürfte schon bald beim MACD-Indikator folgen.Die Lufthansa-Aktie profitiere weiterhin von der Re-Opening-Stimmung an der Börse. Charttechnische Unterstützung bekomme das Papier von einer aufgelösten Dreiecksformation.DER AKTIONÄR bleibt daher bei seiner Kaufempfehlung, weist aber auf den Stopp bei 5,15 Euro hin, so Marco Schmidberger von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link