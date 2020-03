Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,945 EUR +9,29% (03.03.2020, 12:59)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,985 EUR +4,22% (03.03.2020, 13:16)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Lufthansa setze sich mit Überschall-Geschwindigkeit an die Gewinnerliste im DAX, lege zeitweise um über zehn Prozent an Wert zu. Damit schüttele sie nicht nur die Horror-Entwicklung der vergangenen Tage teilweise ab, sondern auch schlechte Vorgaben der US-Wettbewerber American Airlines und United, die gestern trotz Dow-Rekord auf der Stelle getreten hätten.Lufthansa-Aktionäre würden auf eine wahre Horror-Woche zurückblicken: Fast ein Drittel habe die Aktie der Kranichlinie im Rahmen des Corona-Crash eingebüßt. Heute ein erstes Lebenszeichen: An der DAX-Spitze gewinne das Papier zeitweise über zehn Prozent an Wert, führe damit die Gewinnerliste an.Damit würden Aktionäre schwache bis gemischte Vorgaben von der Wall Street außer Acht lassen: Airline-Aktien hätten an der Erholung am US-Markt am Montag nicht wirklich teilgenommen. American Airlines seien ein Prozent schwächer in den Feierabend gegangen, United Airlines hätten ein halbes Prozent verloren. Doch es habe auch Gewinner gegeben: Delta Air Lines hätten über zwei Prozent zugelegt. Southwest hätten knapp zwei Prozent gewonnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.