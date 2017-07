ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Deutsche Lufthansa AG ist ein weltweit tätiger Luftverkehrskonzern mit insgesamt fast 500 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Er besteht aus fünf Geschäftsfeldern, die die Bereiche Passagierbeförderung und Luftfracht sowie nachgelagerte Dienstleistungen abbilden: Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und IT Services. Sämtliche Geschäftsfelder zählen zu den Marktführern in ihren Bereichen.



Die Fluggesellschaften Lufthansa Passage, SWISS und Austrian Airlines stellen das Kerngeschäft der Lufthansa Group dar. Sie sind allesamt als Qualitäts-Airlines positioniert und genießen im Markt hohe Anerkennung. Ergänzt wird das Airline-Portfolio durch die Low-Cost-Airline Germanwings sowie die Beteiligungen an der belgischen Netzwerkfluggesellschaft Brussels Airlines und der deutsch-türkischen Charterfluggesellschaft SunExpress. Im Geschäftsjahr 2013 konnte der Airline-Verbund seine Marktführerschaft in Europa behaupten und erneut die höchsten Passagier- und Umsatzzahlen aller europäischen Airlines erzielen. Auch das Geschäftsfeld Logistik zählt als Anbieter von Standard-, Express- und Spezialfracht zu den Marktführern weltweit.



Die Service-Geschäftsfelder Technik, Catering und IT Services ergänzen die Fluggesellschaften im Lufthansa Group Portfolio. Sie bieten ein umfassendes Dienstleistungsspektrum für konzerninterne und externe Kunden an. Lufthansa Technik ist Weltmarktführer bei der Wartung, Reparatur und Überholung von Verkehrsflugzeugen. Auch das Geschäftsfeld Catering rangiert in seinem Sektor weltweit an erster Stelle. LSG Sky Chefs beliefert nationale und internationale Fluggesellschaften im Bereich Airline-Catering und ist zunehmend auch in angrenzenden Märkten tätig. Das Geschäftsfeld IT Services ist einer der führenden IT-Dienstleister für die Airline-Industrie. (04.07.2017/ac/a/d)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktie fliegt und fliegt und fliegt - AktienanalyseFür die Experten der " BÖRSE am Sonntag " ist die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) einer der fünf Top-Titel im DAX des ersten Halbjahres 2017.Die Aktie der deutschen Lufthansa mache derzeit besonders viel Freude. 58,8 Prozent habe die Aktie 2017 bereits wieder zugelegt und erreiche damit Platz eins in der DAX-Rangliste. Im Oktober 2016 habe der Kurs des Papiers noch bei 9,30 Euro gestanden. Seitdem habe er sich mit einem Zuwachs von 114 Prozent mehr als verdoppeln können. Im Laufe der Woche habe das Kranich-Papier dann sogar die Marke von 20 Euro geknackt. In einem eher schwächelnden Gesamtmarkt sei das Papier anschließend wieder unter jene Marke gefallen, habe sie aber als einer der DAX-Gewinner am Freitag mit einem Kurszuwachs von 1,6 Prozent auf 20,10 Euro ein weiteres Mal nach oben hin durchbrechen können.Die Aktie der deutschen Lufthansa, sie fliege und fliege und fliege. So steil wie das Papier der Fluglinie sei in den vergangenen Monaten kaum eine Aktie in die Höhe gestiegen. Verantwortlich dafür seien mehrere positive Nachrichten gewesen. So habe Europas umsatzstärkste Airline für 2016 einen Rekordgewinn, steigende Passagierzahlen und einen Anstieg bei den Buchungen von Geschäftsreisenden vermelden können, und dann sei 2017 auch noch die lang herbeigesehnte Schlichtung des Pilotenstreiks Realität geworden. Weiterhin sollten zudem niedrige Treibstoffkosten das Konzernergebnis verbessern. Und vor kurzem sei die deutsche Airline als beste Fluggesellschaft Europas ausgezeichnet worden, habe damit Turkish Airlines abgelöst.Wie lange die Aktie der Airline also noch in solch schwindelerregenden Kurshöhen unterwegs sein wird, bleibt fraglich, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag". (Ausgabe 26 vom 02.07.2017)Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:20,245 EUR -0,02% (04.07.2017, 09:51)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:20,20 EUR 0,00% (04.07.2017, 09:24)