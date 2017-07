ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit tätiger Luftverkehrskonzern mit insgesamt fast 500 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Er besteht aus fünf Geschäftsfeldern, die die Bereiche Passagierbeförderung und Luftfracht sowie nachgelagerte Dienstleistungen abbilden: Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und IT Services. Sämtliche Geschäftsfelder zählen zu den Marktführern in ihren Bereichen.



Die Fluggesellschaften Lufthansa Passage, SWISS und Austrian Airlines stellen das Kerngeschäft der Lufthansa Group dar. Sie sind allesamt als Qualitäts-Airlines positioniert und genießen im Markt hohe Anerkennung. Ergänzt wird das Airline-Portfolio durch die Low-Cost-Airline Germanwings sowie die Beteiligungen an der belgischen Netzwerkfluggesellschaft Brussels Airlines und der deutsch-türkischen Charterfluggesellschaft SunExpress. Im Geschäftsjahr 2013 konnte der Airline-Verbund seine Marktführerschaft in Europa behaupten und erneut die höchsten Passagier- und Umsatzzahlen aller europäischen Airlines erzielen. Auch das Geschäftsfeld Logistik zählt als Anbieter von Standard-, Express- und Spezialfracht zu den Marktführern weltweit.



Die Service-Geschäftsfelder Technik, Catering und IT Services ergänzen die Fluggesellschaften im Lufthansa Group Portfolio. Sie bieten ein umfassendes Dienstleistungsspektrum für konzerninterne und externe Kunden an. Lufthansa Technik ist Weltmarktführer bei der Wartung, Reparatur und Überholung von Verkehrsflugzeugen. Auch das Geschäftsfeld Catering rangiert in seinem Sektor weltweit an erster Stelle. LSG Sky Chefs beliefert nationale und internationale Fluggesellschaften im Bereich Airline-Catering und ist zunehmend auch in angrenzenden Märkten tätig. Das Geschäftsfeld IT Services ist einer der führenden IT-Dienstleister für die Airline-Industrie. (25.07.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "BÖRSE am Sonntag":Die Experten der "BÖRSE am Sonntag" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Was in der vergangenen Woche mit der Lufthansa-Aktie passiert sei, sei dramatisch und geheimnisvoll zugleich. Denn eigentlich habe es keinen Grund für den Kurseinbruch gegeben, von dem die Aktie am Donnerstag heimgesucht worden sei. Oder doch?Als Anlass für die Gewinnmitnahmen sei die Verschärfung der Reisepolitik mit der Türkei genannt worden. Unter einer Eskalation der deutsch-türkischen Beziehungen würde die Flugbranche leiden. Gerüchte, dass türkische Investoren sich von Lufthansa-Aktien getrennt hätten, seien am Markt nicht bestätigt worden. "Der Türkei-Streit ist nur der Anlass zum Kasse-Machen", habe es in Frankfurt geheißen. Außerdem hätten die schwierigen Zahlen von easyJet gezeigt, dass der harte Konkurrenzkampf mit anderen Billigfluglinien andauere. easyJet und Ryanair hätten ebenfalls deutliche Kurseinbußen hinnehmen müssen. Auch ein steigender Ölpreis könnte die Gewinne wieder schrumpfen lassen. Große Fonds würde nun also mit einer Sektorrotation beginnen. Damit sei gemeint, dass vor allem Großanleger ihr Engagement in der Luftfahrtbranche zurückfahren und dafür stärker in einer anderen investieren würden.Für Charttechniker sei der plötzliche Kursrutsch freilich interessant. "Damit kann es jetzt schnell zu einer hochinteressanten Tradingchance auf der Short-Seite kommen", würden die Analysten von LYNX schreiben. Denn die Aktie sei durch das dramatische Minus von 8,56 Prozent "in Schlagdistanz zur Kreuzunterstützung aus der oberen Begrenzung des Oktober-Aufwärtstrendkanals und der Januar-Aufwärtstrendlinie (18,50/18,80 Euro) gelangt." Wenn diese Zone durchschlagen würde, fände sich der nächste charttechnische Auffangbereich von Bedeutung erst wieder in der Region um die bis in den Januar 2015 zurückreichende Pivot-Zone 15,40/15,55 Euro, die untere Begrenzung des Oktober-Trendkanals bei 15,20 Euro sowie die 200-Tage-Linie bei aktuell 14,55 Euro. Bevor die Lufthansa-Aktie aber die jetzt angelaufene Kreuzunterstützung nicht mit Schlusskursen unter 18,40 Euro hinreichend deutlich gebrochen habe, sollte man sich auf der Short-Seite noch eher bedeckt halten. Denn immerhin habe am Freitag der Abrechnungstermin am Terminmarkt stattgefunden, der den Ausverkauf vom Donnerstag deutlich intensiviert haben könnte, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.07.2017)Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:18,645 EUR +0,48% (24.07.2016, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:18,675 EUR +0,49% (24.07.2017, 22:25)