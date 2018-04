Kursziel

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 22,70 Reduce Kepler Cheuvreux Ruxandra Haradau-Doser 17.04.2018 30,00 Outperform Bernstein Research Daniel Roeska 16.04.2018 32,00 Buy Commerzbank Malte Schulz 12.04.2018 31,00 Buy UBS Jarrod Castle 06.04.2018 34,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 20.03.2018 - Buy Deutsche Bank Anand Date 20.03.2018 - Halten DZ BANK Dirk Schlamp 16.03.2018 32,55 Kaufen Credit Suisse Neil Glynn 16.03.2018 23,00 Underweight Barclays Capital Rishika Savjani 16.03.2018 29,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 15.03.2018 - Outperform RBC Capital Markets Damian Brewer 15.03.2018 28,00 Halten LBBW Per-Ola Hellgren 15.03.2018



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (19.04.2018/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 34,00 Euro oder 22,70 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG hat am 15. März über das 4. Quartal 2017 berichtet.Der Umsatz stieg 2017 um 12,4 Prozent auf 35,6 Milliarden Euro. Das Ergebnis wuchs deutlich mit einem Adjusted EBIT von 2,97 Milliarden Euro um 69,7 Prozent. Die Adjusted EBIT-Marge liege mit 8,4 Prozent um 2,9 Prozentpunkte über der des Vorjahres. Das EBIT legte um über eine Milliarde Euro auf 3,3 Milliarden Euro zu. Im starken Anstieg des EBIT ist der positive Einmaleffekt des Tarifabschlusses mit der Vereinigung Cockpit für die Piloten von Lufthansa, Lufthansa Cargo und Germanwings enthalten. Der Effekt in Höhe von 582 Millionen Euro wurde im Dezember ergebniswirksam.Die Lufthansa Group hat im Jahr 2017 insgesamt rund 3 Milliarden Euro investiert, rund ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Das liegt auch an Investitionen von rund 900 Millionen Euro für Flugzeuge aus dem Air Berlin-Flugbetrieb. Trotz der gestiegenen Investitionen verdoppelte sich in etwa der Free Cashflow auf 2,3 Milliarden Euro. Die Nettokreditverschuldung stieg um 6,8 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Darin sind auch 1,7 Milliarden Euro Initialdotierung für die Altersversorgung der Flugbegleiter im neuen Defined Contribution-Modell enthalten. Insgesamt sanken die Pensionsverpflichtungen 2017 um 3,2 Milliarden Euro. Die Eigenkapitalquote wuchs um 5,9 Prozentpunkte auf 26,5 Prozent.Die um rund 700 Millionen Euro höheren Treibstoffkosten können zu einem großen Teil durch eine bessere operative Performance kompensiert werden, sodass für 2018 insgesamt mit einem Ergebnis leicht unter Vorjahr gerechnet wird. Die organische Kapazität soll um insgesamt 7 Prozent wachsen, wobei sich die um Währungseffekte bereinigten Stückerlöse stabil entwickeln sollen. Die um Währungs- und Treibstoffeffekte bereinigten Stückkosten sollen um ein bis zwei Prozent weiter sinken.Die britische Investmentbank Barclays hat jedoch das Rating für Lufthansa nach Zahlen auf "underweight" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Der Jahresabschluss sei wie erwartet stark gewesen, aber nun stehe der Fluggesellschaft ein härteres Jahr 2018 bevor, schrieb Barclays-Analyst Rishika Savjani am 16. März in einer Studie. Dabei habe Savjani auf Gegenwind durch die gestiegenen Kerosinpreise und zusätzliche Kosten für Kapazitätssteigerungen verwiesen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick: