Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 8,60 Market-perform Bernstein Research Daniel Roeska 28.10.2020 5,20 Sell Deutsche Bank Jaime Rowbotham 21.10.2020 6,00 Verkaufen DZ BANK Dirk Schlamp 21.10.2020 6,00 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 21.10.2020 6,80 Reduce Kepler Cheuvreux Ruxandra Haradau-Doser 21.10.2020 5,00 Underweight Morgan Stanley Carolina Dores 21.10.2020 4,10 Sell Goldman Sachs Venetia Baden-Powell 20.10.2020 5,70 Underweight Barclays Capital Rishika Savjani 19.10.2020 1,50 Reduce HSBC Andrew Lobbenberg 29.09.2020 4,60 Underperform Credit Suisse Neil Glynn 25.09.2020 6,50 Sell Berenberg Bank William Fitzalan Howard 24.09.2020 6,50 Verkaufen NORD/LB Wolfgang Donie 22.09.2020 5,85 Sell UBS AG Jarrod Castle 02.09.2020



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol Deutschland: LHA, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.11.2020/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol Deutschland: LHA, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DLAKF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 8,60 Euro oder 1,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG wird am 5. November ihre Zahlen zum 3. Quartal 2020 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Bernstein Research. Das US-Analysehaus hat die Einstufung für Lufthansa auf "market-perform" belassen mit einem Kursziel von 8,60 Euro. Investieren könne man derzeit in die Aktie aber nicht, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer Studie vom 28. Oktober. Die Airline-Branche sei von einem noch nie dagewesenen Einbruch betroffen. Die Erholung lasse auf sich warten.Die niedrigste Kursprognose für Lufthansa kommt dagegen von der britischen Investmentbank HSBC: Der dort zuständige Analyst Andrew Lobbenberg hat das Kursziel für Lufthansa von 2,25 auf 1,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "reduce" belassen. Die Aussichten für den europäischen Luftfahrtsektor würden immer düsterer, schrieb Lobbenberg in einer am 29. September vorliegenden Branchenstudie und reduzierte seine Schätzungen. Die nach unten korrigierten Verkehrsprognosen reflektierten die sich verschlechternde Virus-Situation. Billigflieger halte der Experte für besser aufgestellt als Flughafenbetreiber, am schlechtesten positioniert seien die großen Netzwerk-Airlines. Reisebeschränkungen würden international nicht koordiniert, dies hemme die Nachfrage, habe der Analyst bemängelt.Der kommende Winter dürfte für die Airline-Branche hart werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 3. November. Darin seien sich alle Experten einig. Aber was komme danach? Laut Michael O'Leary, Chef des irischen Billigfliegers Ryanair, könnte es dann mit einer Erholung richtig schnell gehen.So habe O'Leary betont, dass er von einer raschen Erholung der Passagierzahlen im kommenden Jahr ausgehe - falls es entweder einen Impfstoff gebe oder den Passagieren in Europa das Reisen etwa durch eine veränderte Teststrategie wieder erleichtert werde.Es sei durchaus möglich, dass es zu einer raschen Erholung der Passagierzahlen komme - ob und wann diese zeitlich einsetzen könnte, stehe allerdings noch komplett in den Sternen. Sollte es soweit sein, dürften es flexible Billigflieger wie Ryanair deutlich einfacher haben als große global aktive Netzwerk-Airlines wie die Lufthansa.Mutige Anleger, die auf ein Comeback der Flugbranche spekulieren wollen, sollten daher eher auf Ryanair setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" weiter.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?