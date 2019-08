Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Lufthansa-Aktie

(EUR) Rating

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 15,00 Market-perform Bernstein Research Daniel Roeska 27.08.2019 16,50 Buy Kepler Cheuvreux Ruxandra Haradau-Doser 27.08.2019 14,50 Hold HSBC Andrew Lobbenberg 08.08.2019 18,00 Buy UBS AG Jarrod Castle 02.08.2019 17,30 Underweight Barclays Capital Rishika Savjani 31.07.2019 15,50 Hold Berenberg Bank Adrian Yanoshik 31.07.2019 15,50 Hold Deutsche Bank Jaime Rowbotham 31.07.2019 15,00 Halten Nord LB Wolfgang Donie 31.07.2019 16,40 Neutral Oddo BHF Yan Derocles 31.07.2019 14,20 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 30.07.2019 15,60 Halten Independent Research Sven Diermeier 30.07.2019 14,00 Sector Perform RBC Capital Markets Damian Brewer 30.07.2019



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

13,81 EUR -0,29% (28.08.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

13,84 EUR -0,57% (28.08.2019, 21:36)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (29.08.2019/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 18,00 Euro oder 14,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG hat am 30. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2019 bekannt gegeben.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 30. Juli hervorgeht, haben der Preiskampf im Europageschäft und die gestiegenen Kerosinpreise der Lufthansa im zweiten Quartal wie erwartet einen deutlichen Gewinneinbruch eingebrockt. Obwohl der Umsatz mit 9,6 Milliarden Euro rund vier Prozent höher ausgefallen sei als ein Jahr zuvor, sei der operative Gewinn (bereinigtes EBIT) um ein Viertel auf 754 Millionen Euro zurückgegangen. Der Überschuss sei wegen einer bereits angekündigten Steuerrückstellung sogar um 70 Prozent auf 226 Millionen Euro abgesackt."Wir erwarten dass der europäische Markt bis mindestens Ende 2019 weiter vom Preiskampf belastet bleibt", habe die Lufthansa mitgeteilt. Vor allem in Deutschland und Österreich sei der Wettbewerb mit den expandierenden Billigfluggesellschaften hart. Die Lufthansa-Führung um Vorstandschef Carsten Spohr habe bereits Mitte Juni ihre Gewinnprognose für das laufende Jahr gekappt. Sie gehe nun weiterhin von einem operativen Gewinn zwischen 2,0 und 2,4 Milliarden Euro aus. Ursprünglich hätten es 2,4 bis 3,0 Milliarden Euro werden sollen. Die Billigtochter Eurowings schreibt sogar weiter rote Zahlen und wird nun deutlich zurechtgestutzt, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der UBS. Die Schweizer Großbank hat die Einstufung für Lufthansa auf "buy" belassen und ein Kursziel von 18 Euro genannt. Dass europäische Fluggesellschaften im zweiten Quartal in etwa wie erwartet abgeschnitten hätten, liefere ein wenig Unterstützung für die Aktienkurse, doch es blieben Unsicherheiten, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am 2. August vorliegenden Studie. Angesichts der Kapazitätsentwicklung könnten einige Investoren mit Blick auf den Sektor zuletzt aber etwas zu pessimistisch geworden sein. Der Analyst rate bei der Aktienauswahl selektiv vorzugehen. Seine Empfehlungen seien Lufthansa, Ryanair und IAG.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die Lufthansa-Aktie kommt von der DZ BANK, die den fairen Wert für Lufthansa nach Zahlen von 15,40 auf 14,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "halten" belassen hat. Das zweite Quartal habe ein gemischtes Bild gezeigt, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am 30. Juli vorliegenden Studie. Die Lage bleibe herausfordernd und Eurowings Sorgenkind.Aus charttechnischer Sicht habe sich die Lage bei der Lufthansa zuletzt leicht aufgehellt. Dem Papier sei der Sprung über den kurzfristigen Abwärtstrend gelungen. Dies gelte es nun zu bestätigen, indem auch relativ rasch die Rückeroberung der 14-Euro-Marke gelinge. Für eine Entwarnung bei der Aktie sei es also noch zu früh. "Der Aktionär" rät vorerst weiter dazu, das Papier auf der Watchlist zu belassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?