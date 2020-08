Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Lufthansa-Aktie

(EUR) Rating

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,80 Reduce Kepler Cheuvreux Ruxandra Haradau-Doser 20.08.2020 - Sell UBS AG Jarrod Castle 20.08.2020 10,00 Market-perform Bernstein Research Daniel Roeska 19.08.2020 4,30 Underweight Barclays Capital Rishika Savjani 14.08.2020 6,50 Sell Berenberg Bank Adrian Yanoshik 07.08.2020 5,70 Sell Deutsche Bank Jaime Rowbotham 06.08.2020 6,00 Verkaufen DZ BANK Dirk Schlamp 06.08.2020 6,10 Sell Goldman Sachs Venetia Baden-Powell 06.08.2020 7,50 Halten NORD/LB Wolfgang Donie 06.08.2020



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,38 EUR -3,30% (20.08.2020, 13:56)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,418 EUR -3,24% (20.08.2020, 13:40)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (20.08.2020/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 10,00 Euro oder 4,30 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG hat am 6. August die Zahlen zum zweiten Quartal 2020 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 6. August zu entnehmen ist, habe der Zusammenbruch des Flugverkehrs in der Corona-Krise der Lufthansa im zweiten Quartal einen weiteren Milliardenverlust eingebrockt. Unter dem Strich habe ein Minus von rund 1,5 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 226 Millionen ein Jahr zuvor gestanden, wie der inzwischen vom Staat gestützte Konzern am 6. August in Frankfurt mitgeteilt habe. Der operative Verlust (bereinigtes EBIT) habe mit knapp 1,7 Milliarden Euro noch höher gelegen. Dass es nicht noch schlimmer gekommen sei, habe das Unternehmen einem Rekordergebnis seiner Frachttochter Lufthansa Cargo verdankt, die von der stark gestiegenen Nachfrage nach Frachtflügen profitiert habe.Lufthansa-Chef Carsten Spohr erwarte, dass der Flugverkehr frühestens im Jahr 2024 wieder das Niveau aus der Zeit vor der Krise erreiche. Der Konzern wolle deshalb seine Kosten bis zum Jahr 2023 um 15 Prozent senken, die Flotte um mindestens 100 Flugzeuge verkleinern und 22.000 Vollzeitstellen abbauen. Bis Ende Juni hat die Lufthansa die Zahl ihrer Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr bereits um knapp 8.300 gesenkt, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Bernstein Research. Das US-Analysehaus hat die Einstufung für Lufthansa auf "market-perform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Durch erneute Einschränkungen wegen der Corona-Krise seien die Schwierigkeiten der Fluggesellschaften noch größer geworden, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am 19. August vorliegenden Branchenstudie. Für langfristig orientierte Anleger sei die Aktie der Lufthansa wegen der auf mittlere Sicht zu hohen Verschuldung und Kapitalkosten im Grunde nicht investierbar.Die britische Investmentbank Barclays hat dagegen die Einstufung für Lufthansa auf "underweight" mit einem Kursziel von 4,30 Euro belassen. Schrumpfende Netzwerk-Fluggesellschaften wie die Lufthansa dürften am anfälligsten für den verschärften Wettbewerb in der Branche sein, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am 14. August vorliegenden Sektorstudie.Entsprechende Verhandlungen zur Vermeidung von betriebsbedingten Kündigungen seien in den vergangenen Wochen ohne Ergebnis geblieben. Innerhalb der VC habe es Konflikte zwischen der Tarifkommission, dem Vorstand und Piloten anderer Lufthansa-Konzerngesellschaften gegeben, die erst mithilfe einer Mediation beigelegt worden seien.Auch wenn mit einer weiteren Gewerkschaft jetzt eine Einigung habe erzielt werden können, würden die Situation aufgrund der unberechenbaren Corona-Krise sehr schwierig bleiben. Da zudem das Chartbild nicht gerade einladend aussieht, sollten Anleger bei der Lufthansa-Aktie weiterhin nicht zugreifen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 19. August.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?