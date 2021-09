Börsenplätze Lucid Group-Aktie:



27,841 USD +13,45% (29.09.2021)



Lucid Group Inc. ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Experte vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Lucid Motors habe auf einem Investoren-Event weitere Strategie-Details bekannt gegeben. Zum ersten Mal würden die Lucid Air-Limousinen der Öffentlichkeit für Probefahrten zur Verfügung gestellt. Auch der Auslieferungstermin für Luxus-Edition sei fixiert worden.Am Dienstag seien die ersten Luxus-Elektrolimousinen des Typs Lucid Air im Werk in Casa Grande, Arizona, vom Band gelaufen. Ende Oktober sollten die ersten Kunden ihre Autos erhalten, so Lucid CEO Peter Rawlinson am Rande des Events. Die Auslieferungen der Modelle Grand Touring, Touring und Air Pure würden folgen.Lucid habe bisher mehr als 13.000 Reservierungen für den Lucid Air erhalten, die geplante Gesamtproduktionsmenge der Luxus-Ausgabe Dream Edition sei auf 520 Fahrzeuge erhöht worden.Durch den Roll out der ersten Stromer von Lucid erhöhe sich die Sichtbarkeit. Das Konzept von Rawlinson und seinem Team werde klarer. Die hervorragende Technologie in Sachen E-Mobility und Software deutlich.Rund 25 Milliarden Dollar Börsenwert für Lucid seien eine ordentliche Hausnummer. Die Bewertungsmultiple seien höher als die der Konkurrenz. Jetzt müsse Lucid weiter liefern. Die Lucid Group-Aktie jedenfalls ist ein Investment wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link