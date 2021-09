Börsenplätze Lucid Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

21,00 Euro +2,19% (21.09.2021, 14:36)



NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

24,07 USD +4,83% (20.09.2021)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (21.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nehmen die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aus dem SPAC Churchill Capital IV sei Ende Juli der amerikanische Elektroautohersteller Lucid hervorgegangen. Seitdem notiere die Aktie nun an der NASDAQ. Vom Tief bei 17,79 Dollar Anfang September habe sich die junge Notierung nun kräftig erholt. Ein Grund sei ein besonders reichweitenstarkes E-Auto.Lucids Luxusmodel Air Dream Edition solle noch in diesem Jahr vom Band laufen. Die US-Umweltbehörde habe dafür in der vergangenen Woche die offizielle Reichweiten-Einstufung veröffentlicht. Dabei komme das Modell auf eine Reichweite von umgerechnet 837 Kilometern. Das Tesla Model S Long Range komme mit einer Akkuladung auf lediglich 637 Kilometer.Der ehemalige Chefingenieur bei Tesla und nun Lucid-CEO Peter Rawlinson verfolge die gleiche Strategie wie einst bei Tesla: Er setze bei der Produktion zuerst auf das Luxussegment. Denn mit einem Kaufpreis von ungefähr 175.000 Dollar gehöre der Air Dream Edition zweifelsfrei in diese Kategorie.Lucid habe das Potenzial, die zweite Tesla zu werden. Wer das Risiko des Einzelinvestments scheue und vom Trend der E-Mobilität profitieren möchte, setze auf den breiter aufgestellten Index aus Fahrzeugherstellern, Ladeinfrastruktur-Dienstleistern und Batterieherstellern. (Analyse vom 21.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.