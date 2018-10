Börse Stuttgart-Aktienkurs Loxo Oncology-Aktie:

145,47 EUR +3,67% (10.10.2018, 10:13)



Nasdaq-Aktienkurs Loxo Oncology-Aktie:

169,50 USD +0,80% (10.10.2018, 15:32)



ISIN Loxo Oncology-Aktie:

US5488621013



WKN Loxo Oncology-Aktie:

A119L0



Ticker-Symbol Loxo Oncology-Aktie:

L95



Nasdaq Ticker-Symbol Loxo Oncology -Aktie:

LOXO



Kurzprofil Loxo Oncology Inc.:



Loxo Oncology (ISIN: US5488621013, WKN: A119L0, Ticker-Symbol: L95, Nasdaq-Symbol: LOXO) ist ein Biotech-Unternehmen aus den USA. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, NASDAQ, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz und XQTX gehandelt. (10.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Loxo Oncology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Loxo Oncology-Aktie (ISIN: US5488621013, WKN: A119L0, Ticker-Symbol: L95, Nasdaq-Symbol: LOXO) spekulativ zu kaufen.Dem schwachen Gesamtmarkt habe sich auch der Biotech-Sektor nicht entziehen können. Doch es gebe Lichtblicke wie Loxo Oncology. Der Bayer-Partner habe kürzlich mit einem Update zum großen Hoffnungsträger LOXO-292 überzeugt. Auf dem diesjährigen ESMO-Kongress in München präsentiere Loxo Oncology weitere Details. Und es bleibe spannend: Für Larotrectinib, bei dem sich Bayer Lizenzrechte gesichert habe, stehe die Zulassungsentscheidung von der US-Gesundheitsbehörde aus.Das Biotech-Unternehmen habe in den letzten Monaten geliefert und die hohen Erwartungen der Anleger und Analysten erfüllt. Die ausgedehnte Konsolidierungsphase dürfte bald beendet sein. Dann sollte die Loxo Oncology-Aktie wieder Kurs in Richtung Allzeithoch bei 208,95 Dollar nehmen.Mutige Anleger greifen zu, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Zur Absicherung der Position diene ein Stopp bei 120,00 Euro. (Analyse vom 10.10.2018)Börsenplätze Loxo Oncology-Aktie: