SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Lonza-Aktie:

309,00 CHF -1,40% (03.04.2019, 10:54)



ISIN Lonza-Aktie:

CH0013841017



WKN Lonza-Aktie:

928619



Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LO3



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LONN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LZAGF



Kurzprofil Lonza Group Ltd.:



Lonza (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von pharmazeutischen Wirkstoffen sowohl im chemischen wie auch biotechnologischen Bereich. Zum weiteren Angebot gehören Zwischenprodukte für den Nahrungs- und Agrarbereich. Als Zulieferer versorgt die Gruppe die Pharma-, Gesundheits- und Life Science-Industrie und ist in den Bereichen Wasseraufbereitung, Körperpflege, Gesundheit, Hygiene, industrielle Konservierung, Materialschutz sowie Holzbehandlung aktiv. Das Portfolio umfasst dabei Moleküle, Peptide, Aminosäuren sowie Nischenerzeugnisse von Bioprodukten, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung neuartiger Arzneimittel und Gesundheitsprodukte spielen.



Des Weiteren bietet Lonza innovative, chemische und damit zusammenhängende Lösungen im Bereich mikrobielle Kontrolle an. Diese Lösungen dienen der Zerstörung beziehungsweise Wachstumshemmung von schädlichen Mikroorganismen. Weitere Tätigkeitsfelder bestehen in der zellbasierten Forschung, Endotoxin-Erkennung und Zelltherapie. Das Unternehmen verfügt weltweit über 45 zentrale Produktions- und Forschung-Standorte. (03.04.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Lonza-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Lonza-Aktie (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF).Strategischer Schritt: Im Rahmen eines 50/50-JV mit Chr. Hansen (CHR) werde Lonza in den GMP-Markt (Live Biotherapeutic Products) eintreten. Dabei würden Bakterienstämme für die therapeutische Verwendung in Medikamenten eingesetzt. CHR sei klar führend im Bereich der mikrobiellen Kontrolle (Bakterien, Probiotika usw.) und bringe sein Know-how bei der Entwicklung, Skalierung und Herstellung von Bakterienstämmen mit ein. Lonza bringe seinerseits sein Know-how bei der Pharma-Herstellung, Arzneimittelformulierung und -lieferung mit ein.Finanzielle Auswirkungen: Im Rahmen einer zweistufigen Investition von EUR 90 Mio. (50/50-Aufteilung) würden die Werke in Dänemark und der Schweiz aufgerüstet oder diese würden neue Anlagen erhalten. In der ersten Phase sollten präklinische bis Phase-II-Stufen erfolgen, während in der zweiten Phase weitere Werke für die Phase-III-Stufe sowie für kommerzielle Fertigungsmöglichkeiten eingesetzt werden sollten. Es werde prognostiziert, dass der Markt bis 2025 EUR 150 bis 200 Mio. und bis 2035 EUR >1 Mrd. wert sein werde. CHR erwarte keine bedeutenden finanziellen Auswirkungen auf die mittelfristigen Ziele und Buchta erwarte für die 2022-Vorgaben von Lonza dasselbe. CHR habe in den letzten Jahren eine EBITDA-Marge von ca. 35% erzielt, das Capsugel-Geschäft von Lonza dürfte über 30% und der biopharmazeutische Bereich sogar über 40% erreichen.Während diese Bekanntgabe eine weitere Investition für Lonza bedeute, betrachte der Analyst sie als intelligenten Schritt in einen attraktiven, benachbarten Markt. Chr. Hansen sei wahrscheinlich der beste Partner dafür, und das org. Wachstum bei HSD+ in den letzten Jahren bestätige die Stärke von CHR. Zusammen mit der IBEX-Investition und dem Aufwärtspotenzial im Markt im Bereich Zell- und Gentherapie stelle der Eintritt in den GMP-Markt ein weiterer attraktiver mittel- bis langfristiger Wachstumstreiber für Lonza dar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lonza-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lonza-Aktie:275,40 EUR -1,99% (03.04.2019, 10:56)