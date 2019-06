SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Lonza-Aktie:

Kurzprofil Lonza Group Ltd.:



Lonza (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von pharmazeutischen Wirkstoffen sowohl im chemischen wie auch biotechnologischen Bereich. Zum weiteren Angebot gehören Zwischenprodukte für den Nahrungs- und Agrarbereich. Als Zulieferer versorgt die Gruppe die Pharma-, Gesundheits- und Life Science-Industrie und ist in den Bereichen Wasseraufbereitung, Körperpflege, Gesundheit, Hygiene, industrielle Konservierung, Materialschutz sowie Holzbehandlung aktiv. Das Portfolio umfasst dabei Moleküle, Peptide, Aminosäuren sowie Nischenerzeugnisse von Bioprodukten, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung neuartiger Arzneimittel und Gesundheitsprodukte spielen.



Des Weiteren bietet Lonza innovative, chemische und damit zusammenhängende Lösungen im Bereich mikrobielle Kontrolle an. Diese Lösungen dienen der Zerstörung beziehungsweise Wachstumshemmung von schädlichen Mikroorganismen. Weitere Tätigkeitsfelder bestehen in der zellbasierten Forschung, Endotoxin-Erkennung und Zelltherapie. Das Unternehmen verfügt weltweit über 45 zentrale Produktions- und Forschung-Standorte. (03.06.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Lonza-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Lonza-Aktie (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF).Lonza plane, das Segment Specialty Ingredients (SI) bis Mitte 2020 vollständig auszugliedern. Dazu gehöre ein unabhängiges Management mit stärkerer Betriebs- und Kostenkontrolle - dies mit der Zielsetzung, Lonza zum führenden Anbieter im Bereich mikrobieller Kontrolle zu machen. Durch den Schritt würden zudem 130 Stellen abgebaut.SI im Umbau: Lonzas neuer CEO Marc Funk habe bereits Anfang 2019 eine strategische Überprüfung der SI-Sparte angekündigt. Bis heute seien 1) der Bereich Water Care veräußert, 2) Nutrition und das Konsumentengeschäft von Capsugel neu dem Segment Pharma & Biotech zugeordnet und 3) nun auch die Ausgliederung des restlichen SI-Segments in Angriff genommen worden. Ursprünglich habe Lonza im 2H19 über seine Portfolio-Überprüfung informieren wollen, und nun stelle sich die Frage, ob beim bereits seit zwei Jahren nicht so rund laufenden SI-Segment allenfalls weitere Schritte geplant seien. Für Lonzas im Gesundheitsbereich verfolgte Strategie würden Sparten wie Wood Treatment, Coatings & Composites oder Materials Prot. jedenfalls keinen wirklichen Wert darstellen. In diesem Zusammenhang habe CEO Funk kürzlich bestätigt, dass bei SI derzeit sämtliche Optionen geprüft würden.Buchta begrüße die Ankündigung von Lonza sicherlich, aber bewerte sie nur als Zwischenschritt für weitere Portfolio-Änderungen. Er sehe nur begrenzte Überschneidungen von SI mit PB&N. Je grösser die Portfolio-Neuausrichtung sei, desto besser für Wood Treatment, Coatings & Composites und Materials Prot. stelle nach Ansicht des Analysten keinen wirklichen Mehrwert für diese Strategie dar. Er sei überzeugt, dass Anleger weitreichende Maßnahmen bevorzugen würden, aber die Frist bis Mitte 2020 sei ziemlich lang. Die Ausgliederung sei jedoch ein klares Indiz in diese Richtung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lonza-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Lonza-Aktie:280,80 EUR +3,62% (03.06.2019, 09:36)