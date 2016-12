ISIN Lonza-Aktie:

Kurzprofil Lonza Group Ltd.:



Lonza (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von pharmazeutischen Wirkstoffen sowohl im chemischen wie auch biotechnologischen Bereich. Zum weiteren Angebot gehören Zwischenprodukte für den Nahrungs- und Agrarbereich. Als Zulieferer versorgt die Gruppe die Pharma-, Gesundheits- und Life Science-Industrie und ist in den Bereichen Wasseraufbereitung, Körperpflege, Gesundheit, Hygiene, industrielle Konservierung, Materialschutz sowie Holzbehandlung aktiv. Das Portfolio umfasst dabei Moleküle, Peptide, Aminosäuren sowie Nischenerzeugnisse von Bioprodukten, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung neuartiger Arzneimittel und Gesundheitsprodukte spielen.



Des Weiteren bietet Lonza innovative, chemische und damit zusammenhängende Lösungen im Bereich mikrobielle Kontrolle an. Diese Lösungen dienen der Zerstörung beziehungsweise Wachstumshemmung von schädlichen Mikroorganismen. Weitere Tätigkeitsfelder bestehen in der zellbasierten Forschung, Endotoxin-Erkennung und Zelltherapie. Das Unternehmen verfügt weltweit über 45 zentrale Produktions- und Forschung-Standorte. (21.12.2016/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Lonza-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Lonza-Aktie (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF).Nach Ankündigung der Übernahme von Capsugel durch Lonza habe die Analystin beide Einheiten ins Modell integriert. Lonza habe mitgeteilt, dass man Capsugel für USD 5,5 Mrd. bzw. einen EV/EBITDA von 15,1 übernehmen werde. Mit diesem Schritt baue Lonza den Bereich Arzneimittelfertigung (v.a. Kapseln) kleiner Moleküle bedeutend aus. Capsugel biete zudem überaus attraktive Margen, was auch Lonza dabei helfen dürfte, die eigenen Margen kontinuierlich anzuheben. Die Übernahme werde z.T. über Fremdmittel finanziert (VontE: CHF 2,6 Mrd.) und z.T. durch Aktien (VontE: CHF 2,9 Mrd.). Die Analystin schätze Capsugels Umsatzwachstum auf 5% p.a. (was den Branchenschnitt übertreffen dürfte), integriere die angekündigten Umsatzsynergien von CHF 100 Mio. aber nicht explizit ins Modell. Die erwarteten Kostensynergien von CHF 30 Mio. integriere sie aber schon und erwarte eine EBIT-Marge von +290 Bp. (statt der +250 Bp. des Ausblicks für Jahr drei nach der Integration). Auch die Steuersynergien von CHF 15 Mio. berücksichtige man.Obwohl die Analystin die Strategie hinter der Übernahme durchaus nachvollziehen könne, bleibe sie skeptisch, ob der hohe Kaufpreis und das erhöhte Risiko gerechtfertigt seien. Der DCF-basierte Fair Value belaufe sich auf CHF 175.Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, hält an ihrem "hold"-Rating für die Lonza-Aktie fest. Das Kursziel sei von CHF 180 auf CHF 175 gesenkt worden. (Analyse vom 21.12.2016)Tradegate-Aktienkurs Lonza-Aktie:161,775 EUR (20.12.2016)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Lonza-Aktie:174,10 CHF +0,29% (21.12.2016, 09:45)