Das White Paper umreiße die Position der britischen Regierung in den Verhandlungen mit der EU über einen Austritt des Königreichs. Die Briten hätten 2016 für den Brexit gestimmt. Bis März 2019 müssten die Konditionen ausgehandelt sein, sonst folge ein ungeordneter Ausstieg aus der Staatengemeinschaft. Die Londoner Regierung habe bislang selbst keine klare Haltung in den Verhandlungen gehabt. Nun habe Premierministerin May nach langem Lavieren eine Verhandlungslinie durchgesetzt, die auch künftig enge Bande zur EU erhalten solle, also einen "weichen" Ausstieg vorsehe. Zwei Hardliner unter den Ministern, darunter der Bannerträger des Brexit Boris Johnson, seien daraufhin zurückgetreten.



Die Finanzdienstleister der Insel würden das Positionspapier nun aber meist als Rückschlag werten. Die wechselseitige Anerkennung der Regulierungsstandards hätte es ermöglicht, sowohl britische Fonds in der EU als auch Portfolios vom Kontinent auf der Insel zu vertreiben. Damit würde das bisherige System praktisch fortbestehen. "Es ist enttäuschend und frustrierend, dass dieser Ansatz fallen gelassen wurde, noch bevor er es überhaupt an den Verhandlungstisch schaffte", habe etwa Miles Celic vom Interessenverband "The City UK" gesagt.



Catherine McGuinness von der Gebietskörperschaft der City of London, also des Finanzdistrikts der Themse-Metropole, habe das Papier als "herben Schlag" für den Standort bezeichnet. Auch Chris Cummings, Leiter des britischen Fondsverbands Investment Association, habe sich enttäuscht gezeigt, dass die wechselseitige Anerkennung nicht weiterverfolgt werde. Er habe sich aber auch zuversichtlich geäußert, dass die in dem Papier genannten Alternativen umgesetzt werden könnten.



Denn britische Regierung wolle stattdessen vorschlagen, dass die EU ihre Vorschriften für Nicht-Mitglieder anpasse. Demnach solle die EU Dienstleistungen aus Nicht-Mitgliedsstaaten in ihrem Binnenmarkt zulassen, sofern deren Regulierungsstandard dem der EU entspreche. Andere Beobachter würden diesem Vorschlag hingegen keine Chancen einräumen. (16.07.2018/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Das Kabinett von Premierministerin Theresa May hat nach langem Gezerre ein Positionspapier dazu veröffentlicht, wie der Ausstieg aus der Europäischen Union (EU) aussehen soll, so die Experten von "FONDS professionell".Für die in London angesiedelten Finanzdienstleister berge das "White Paper" jedoch eine bittere Enttäuschung. Denn der Punkt der gegenseitigen Anerkennung von Finanzprodukten und -dienstleistungen finde darin keinerlei Erwähnung. Dies könnte den Vertrieb von Fonds britischer Anbieter auf dem Kontinent deutlich erschweren.