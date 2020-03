SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Logitech-Aktie:

38,78 CHF +2,62% (03.03.2020, 10:46)



L&S-Aktienkurs Logitech-Aktie:

35,08 EUR +2,30% (02.03.2020)



ISIN Logitech-Aktie:

CH0025751329



WKN Logitech-Aktie:

A0J3YT



Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LTEC



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGN



NASDAQ Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGI



Kurzprofil Logitech:



Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) ist ein Schweizer Computerzubehör-Hersteller. Die Produkte von Logitech Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Logitech-Produkte sind in fast allen Ländern der Welt erhältlich. Bei den Peripheriegeräten (teils mit Kabel, teils ohne) liegt die Betonung im Wesentlichen in den Segmenten PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation sowie Steuerung für digitale Musik- und Heimunterhaltungsanlagen. (03.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Logitech-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Computerzubehör-Herstellers Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI).Vor dem heutigen Investorentag in New York habe das Unternehmen sein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich in konstanter Währung für das zum März endende GJ20 bestätigt. Das Unternehmen habe sein Nicht-GAAP-EBIT von USD 380 Mio. (Mittelwert) auf USD 370 Mio. (Mittelwert, Spanne USD 365-375 Mio.) leicht angepasst. Die Anpassung des Nicht-GAAP-EBIT sei aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus erfolgt.Wie am Analystentag üblich gebe das Unternehmen außerdem seine Ziele für das nächste Geschäftsjahr aus. Für das in diesem April beginnende GJ21 strebe Logitech ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich in konstanter Währung sowie ein Nicht-GAAP-EBIT von USD 380 bis 400 Mio. an. Die Schätzung des Analysten habe sich auf ein Wachstum in konstanter Währung von 7% und ein Nicht-GAAP-EBIT von USD 406 Mio. belaufen.Die mittelfristigen Ziele - Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich in konstanter Währung mit einer Nicht-GAAP-Bruttomarge von 36 bis 40% sowie eine Nicht-GAAP-Betriebsmarge von 11 bis 14% - seien bestätigt worden.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Votum für die Logitech-Aktie und das Kursziel von CHF 51,00. (Analyse vom 03.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Logitech-Aktie: