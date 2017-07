Xetra-Aktienkurs Logitech-Aktie:

32,665 EUR (11.07.2017)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Logitech-Aktie:

CHF 36,50 +1,53% (12.07.2017, 09:20)



ISIN Logitech-Aktie:

CH0025751329



WKN Logitech-Aktie:

A0J3YT



Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LTEC



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGN



NASDAQ Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGI



Kurzprofil Logitech:



Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) ist ein Schweizer Computerzubehör-Hersteller. Die Produkte von Logitech Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Logitech-Produkte sind in fast allen Ländern der Welt erhältlich. Bei den Peripheriegeräten (teils mit Kabel, teils ohne) liegt die Betonung im Wesentlichen in den Segmenten PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation sowie Steuerung für digitale Musik- und Heimunterhaltungsanlagen. (12.07.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Logitech-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Computerzubehör-Herstellers Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI).Akquisition von ASTRO Gaming: ASTRO Gaming sei ein führender Hersteller von preisgekrönten Headsets für professionelle Gamer und passionierte private Computerspieler. Gleichzeitig nehme das Unternehmen eine Vorreiterrolle im Bereich Gaming-Audio und bei Lifestyleprodukten für Gamingbegeisterte ein.Logitechs Beitrag könnte Wachstum ankurbeln: ASTROs Produktangebot stelle eine gute Ergänzung von Logitechs G-Technologie dar, das Unternehmen könnte zudem von Logitechs globalem Vertriebsnetz profitieren und dadurch schneller wachsen.Logitech werde für ASTRO USD 85 Mio. in bar bezahlen, die Übernahme dürfte Anfang August 2017 abgeschlossen sein. Den Umsatz von ASTRO schätze der Analyst auf USD 40 bis 50 Mio. Angesichts des starken Wachstums, das im professionellen Gaming-Markt und dessen Umfeld erwartet werde, erachte der Analyst den Kaufpreis als vernünftig. Logitech rechne damit, dass die Akquisition das Umsatzwachstum in GJ 2018 um rund 2% ansteigen lasse, bei leicht verwässernder Wirkung auf den Gewinn im ersten Jahr.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Logitech-Aktie. Das Kursziel werde weiterhin bei CHF 39,00 gesehen. (Analyse vom 12.07.2017)Börsenplätze Logitech-Aktie: