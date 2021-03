London Stock Exchange-Aktienkurs Lloyds-Aktie:

Kurzprofil Lloyds:



Die Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF) ist eine britische Großbank, die im September 2008 aus einer Fusion mit der im Zuge der Weltwirtschaftskrise angeschlagenen HBOS entstand. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bankgewerbe für Privatpersonen und Wirtschaftsunternehmen an, u.a. Hypotheken, Investments und Lebensversicherungen. Der Hauptsitz von Lloyds befindet sich in London. (11.03.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lloyds-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF) von 0,38 GBP auf 0,42 GBP.Das Q4-Zahlenwerk (testiert) habe unter den Analystenprognosen gelegen, habe den Marktkonsens ergebnisseitig jedoch schlagen können. Ursächlich für das Verfehlen der Analystenprognosen seien hauptsächlich die niedriger als von Lennertz erwarteten Nettoerträge sowie höher als erwartete Restrukturierungskosten gewesen. Die Bilanzkennzahlen (per 31.12.2020) hätten seines Erachtens überwiegend auf einem soliden Niveau gelegen.Im Geschäftsjahr hätten sich die Auswirkungen der Pandemie sowie des Brexit deutlich gezeigt (starker Anstieg der Wertberichtigungen). Sowohl die Bank als auch Lennertz erwarte für das laufende Jahr weiterhin deutliche Beeinträchtigungen der Wirtschaft durch die Pandemie, welche sich auf das operative Geschäft der Bank auswirken werde. Die Bank habe dies in ihrer Guidance für 2021 deutlich gemacht. Dennoch würden sich bereits erste Erholungsanzeichen zeigen und auch die guten Fortschritte des Impfprogramms in Großbritannien dürften nach Ansicht des Analysten zu einer deutlichen Verbesserung der dortigen Wirtschaftslage in H2/2021 führen, was seines Erachtens wiederum positive Auswirkungen auf die hauptsächlich in Großbritannien operierende Bank haben werde. Lennertz lasse seine Prognosen vorerst unverändert.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Lloyds-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 11.03.2021)Börsenplätze Lloyds-Aktie:XETRA-Aktienkurs Lloyds-Aktie:0,47 EUR -1,47% (11.03.2021, 13:17)