Einem EY-Report zufolge explodiere der chinesische Markt für Big Data-Lösungen im Gesundheitssektor geradezu: von rund 1,6 Milliarden Dollar 2019 auf über neun Milliarden 2024. Das entspreche einem jährlichen Wachstum von über 40 Prozent.



LinkDoc übertreffe diese Wachstumsraten sogar noch. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen ein Umsatzplus von über 88 Prozent auf 147 Millionen Dollar verzeichnet. Gleichzeitig seien die Verluste um etwa zwölf Prozent auf mehr als 76 Millionen Dollar gestiegen.



Laut einem Bericht von "Bloomberg" wolle das Unternehmen beim Börsengang etwa 500 Millionen Dollar einsammeln. Damit hätte das IPO ein ähnliches Volumen wie das des Mitbewerbers Yidu Tech, der Anfang des Jahres beim Sprung an die Hongkonger Börse 610 Millionen Dollar eingenommen habe.



Ein Geschäftsmodell wie das von LinkDoc sei in Deutschland nur schwer vorstellbar. Zu groß wären die datenschutzrechtlichen Bedenken. In China aber boome der Big-Data-Gesundheitsmarkt und LinkDoc sei ein hochinteressanter Player in diesem Feld.



"Der Aktionär" wartet weitere Informationen zum Börsengang ab und wird dann eine Bewertung abgeben, so Benjamin Heimlich.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mit LinkDoc bereitet das nächste chinesische Unternehmen sein IPO an der NASDAQ vor, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Das Unternehmen sei in einem absoluten Boom-Markt aktiv und habe unter anderem Alibabas Gesundheitssparte als Investor an Bord. Der Börsengang solle Berichten zufolge einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag einbringen.Das 2014 gegründete Unternehmen betreibe eine Online-Plattform für Patienten mit schwerwiegenden Krankheiten. Der Fokus liege dabei auf Krebserkrankungen. Seit April 2015 habe LinkDoc laut eigenen Angaben über 3,5 Millionen Patienten betreut und mehr als 2,5 Millionen Patienten in der Langzeitpflege versorgt.Mit den dabei gewonnenen Daten verdiene das Unternehmen Geld. Zum einen durch den Verkauf von passenden Medikamenten über Patientenbetreuungszentren sowie durch Infusions- oder Injektionsdienstleistungen. Zum anderen stelle LinkDoc sein digitales Patientenmanagement gegen eine Servicegebühr Life-Sciences-Unternehmen und medizinischen Verbänden zur Verfügung.