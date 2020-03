Börsenplätze Lindt & Sprüngli-Aktie:



L&S-Aktienkurs Lindt & Sprüngli-Aktie:

7.110,00 CHF +0,28% (03.03.2020, 08:49)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Lindt & Sprüngli-Aktie:

7.920,00 CHF +4,97% (03.03.2020, 10:21)



ISIN Lindt & Sprüngli-Aktie:

CH0010570767



WKN Lindt & Sprüngli-Aktie:

870503



Ticker-Symbol Lindt & Sprüngli-Aktie:

LSPP



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Lindt & Sprüngli-Aktie:

LISP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Lindt & Sprüngli-Aktie:

LDSVF



Kurzprofil Lindt & Sprüngli AG:



Lindt & Sprüngli (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF) ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade und schaut auf eine Tradition von 170 Jahren zurück, die in Zürich ihren Anfang nahm. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa (Hauptmarken: LINDT, CAFFAREL, HOFBAUER) und den USA (Hauptmarken: LINDT, GHIRARDELLI, RUSSELL STOVER, WHITMAN'S) hergestellt und von zahlreichen Tochtergesellschaften und Niederlassungen sowie einem umfassenden Netz von unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2014 einen Umsatz von 3,39 Mrd. Schweizer Franken. (03.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Lindt &Sprüngli-Analyse von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Analyse sein Anlagevotum für den Partizipationsschein der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF).Das Volumenwachstum habe 4,2% (VontE: 5,0%) betragen, was einer Verlangsamung von 5,6% (H1) auf 3,2% (H2) entspreche, und pos. Preiseffekt von 1,9% (1,1%). In H2 habe Lindt mit 2,7% den stärksten pos. Preiseffekt seit H2/2015 vermelden können. Man beobachte eine insgesamt solide Entwicklung in Nordamerika: So habe Lindt um 6,1% (VontE: 6,0%), Ghirardelli um 6,5% (im Einklang) und RS um 5,6% (5,0%) zulegen können. Die Sparte Global Retail habe zudem ein Plus von 11,8% (VontE: 10,3%) vermeldet.Ohne die Sonderkosten von CHF 81,6 Mio. (Mitteilung vom Januar) sei die Marge um 20 Bp. angestiegen, ohne IFRS-16-Effekt habe das Plus noch bei 10 Bp. (VontE: +20 Bp.) gelegen. Ins Auge falle der starke Positivtrend in Nordamerika, wo sich die Marge um 120 Bp. auf 9,0% verbessert habe (VontE: 8,2%). Im Rest der Welt sei sie hingegen um -80 Bp. auf 17,6% gesunken.Der FCF sei um 50% auf CHF 596 Mio. gestiegen (IFRS 16, pos. NUV-Trend, 8% tiefere Investitionen) - und habe damit den Schätzwert des Analysten leicht überboten (CHF 574 Mio.). Die ordentl. Dividende betrage CHF 105 (Kons: CHF 108), zu der aber noch eine Sonderdividende von CHF 70 hinzukomme, was einer Rendite von insgesamt 2,0% entspreche (Ausschüttung: 83%).Ausblick: Das Unternehmen rechne mit einem OG von 5 bis 7% und einer Margensteigerung um 20 bis 40 Bp. (auch für GJ20 bestätigt). In den kommenden drei Jahren liege der Investitionsaufwand bei CHF 300 Mio. pro Jahr.Jean-Philippe Bertschy, Analyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Votum für die Lindt & Sprüngli-Aktie. Das Kursziel laute CHF 7.500. (Analyse vom 03.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link