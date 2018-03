Börsenplätze Lindt & Sprüngli-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lindt & Sprüngli-Aktie:

4.774 EUR -1,00% (06.03.2018, 10:47)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Lindt & Sprüngli-Aktie:

CHF 5.535,00 -1,07% (06.03.2018, 10:43)



ISIN Lindt & Sprüngli-Aktie:

CH0010570767



WKN Lindt & Sprüngli-Aktie:

870503



Ticker-Symbol Lindt & Sprüngli-Aktie:

LSPP



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Lindt & Sprüngli-Aktie:

LISP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Lindt & Sprüngli-Aktie:

LDSVF



Kurzprofil Lindt & Sprüngli AG:



Lindt & Sprüngli (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF) ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade und schaut auf eine Tradition von 170 Jahren zurück, die in Zürich ihren Anfang nahm. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa (Hauptmarken: LINDT, CAFFAREL, HOFBAUER) und den USA (Hauptmarken: LINDT, GHIRARDELLI, RUSSELL STOVER, WHITMAN'S) hergestellt und von zahlreichen Tochtergesellschaften und Niederlassungen sowie einem umfassenden Netz von unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2014 einen Umsatz von 3,39 Mrd. Schweizer Franken. (06.03.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Lindt & Sprüngli-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF) weiterhin zu kaufen.Starkes Umsatzplus ohne USA: 3,7% organisches Wachstum bei 2,9% Volumenwachstum (Beschleunigung von 2,0% in H1 auf 3,4% in H2) und einer Preisstellung von 0,8%. Erzielt worden sei das Wachstum vor allem in den neuen Märkten (12,4%), Kanada (beeindruckende 18,7%), Großbritannien (10,6%) und Deutschland (8,0%).Die EBITDA-Marge sei um 40 BP gestiegen, da die Bruttomarge um 40 BP zugelegt habe. Aufgrund höherer Abschreibungen habe sich das EBIT um 20 BP auf 14,6% verbessert. Man konstatiere die deutliche Margenverbesserung in Europa um 100 BP auf 17,9% (VontE: 17,4%) gegenüber einem Rückgang von 90 BP auf 10,2% im NAFTA-Raum (VontE: 11,1%). Niedrigerer Steuersatz dank der USA (Effekt von 50 BP).Der FCF sei um fast 40% gestiegen, deutlich über den Erwartungen, dank geringerer NUV-Abflüsse und Investitionen. In Prozent der Umsätze sei der FCF um 250 BP auf 10,2% gestiegen und die Cash-Conversion um 1.270 BP auf 54,5%. Die Nettoverschuldung habe bei CHF 154 Mio. gelegen (Konsens: CHF 219 Mio.).Lancierung eines Aktienrückkaufs: Bis zu CHF 500 Mio. bis Ende Juli 2019, zur Vernichtung.Mit dem sehr starken FCF und der Lancierung des Aktienrückkaufs sei GJ 2017 ganz wie von dem Analysten erwartet verlaufen. Das positive Gesamtbild werde allerdings von der enttäuschenden Wachstumsprognose für GJ 2018 getrübt. Obwohl die Anleger mit einem schwierigen Umfeld in den USA gerechnet hätten, werde ihre Geduld mit RS allmählich überstrapaziert. Trotz zweijähriger Restrukturierung und Repositionierung lasse die Unternehmensperformance noch immer zu wünschen übrig. Positiv erachte der Analyst nach wie vor Lindts starke Cashgenerierung. Seine EPS-Prognose werde nur minimal tangiert.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, behält sein "buy"-Rating für die Lindt & Sprüngli-Aktie bei. Das Kursziel von CHF 6.500 werde geprüft. (Analyse vom 06.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link