Börsenplätze Linde-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

204,30 EUR +0,39% (07.12.2020, 09:39)



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

205,00 EUR -0,68% (07.12.2020, 09:52)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (07.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Noch Anfang November habe der DAX-Titel ein neues Rekordhoch markiert. Ohne negative Nachrichten sei es mit der Linde-Aktie seitdem aber wieder abwärts gegangen. Am Montag führe das Schwergewicht den DAX im frühen Handel nun jedoch wieder an. Eine bullishe Barclays-Studie könnte neuen Schwung bringen. Analyst Duffy Fisher habe die Linde-Aktie von "equal weight" auf "overweight" heraufgestuft und das Kursziel von 275 auf 285 Dollar erhöht. Das seien umgerechnet etwa 235,50 Euro.An der Börse gehe es für Linde nun darum, die wichtige 200-Euro-Marke zu verteidigen. Sollte dies gelingen, könnte das Rekordhoch bei 223,50 Euro schnell wieder in Visier rücken. Ansonsten drohe ein Test des Oktober-Tiefs bei 183,15 Euro.Der Industriegasekonzern werde immer profitabler, das Geschäftsmodell habe sich auch in der Coronakrise als recht robust erwiesen. Megatrends wie Wasserstoff würden zudem Fantasie verleihen. Linde bleibe deshalb ein Basisinvestment im DAX.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link