Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Meinung von Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ein Basisinvestment.Im schwachen Marktumfeld habe am Donnerstag zur Mittagszeit der Industriegase-Riese Linde Zahlen präsentiert. Einmal mehr habe das DAX-Schwergewicht dabei positiv überrascht. Sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis seien die Erwartungen der Analysten übertroffen worden. Die Aktie zeige sich unverändert zum Vortag, sei damit aber stärkster Wert im DAX.Der Umsatz von Linde sei im zweiten Quartal zwar um elf Prozent auf rund 6,4 Milliarden Dollar zurückgegangen - erwartet worden seien aber lediglich 6,3 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe mit 1,90 Dollar noch weit deutlicher über den erwarteten 1,66 Dollar und auch über dem Vorjahreswert von 1,83 Dollar gelegen. Zu beachten sei aber: Ohne Bereinigung sei mit 87 US-Cent je Aktie deutlich weniger hängen geblieben als die 1,07 Dollar im Vorjahr.Bei der Prognose rechne Linde inzwischen nicht mehr mit dem Worst Case. Bislang sei der Konzern im besten Fall von einem Plus beim bereinigten Gewinn je Aktie im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich ausgegangen. Im schlechtesten Fall habe das Management aber mit einem Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich gerechnet. Nun peile Linde 7,60 bis 7,80 US-Dollar an, was ein Anstieg zum Vorjahr um vier bis sechs Prozent wäre.Linde sei auch Teil des neuen E-Wasserstoff Europa Index. In dem Index seien zehn Werte zusammengefasst, darunter auch Pure-Player wie Nel ITM Power oder PowerCell Sweden . (Analyse vom 30.07.2020)Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.