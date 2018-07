Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie (zum Umtausch):

Kurzprofil Linde AG:



Die Linde Group (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com. (05.07.2018/ac/a/d)







Praxair, Inc. ("Praxair") (ISIN: US74005P1049, WKN: 884364, Ticker-Symbol: PXR) und der japanische Industriegasehersteller Taiyo Nippon Sanso Corporation haben heute eine Vereinbarung zum Verkauf des überwiegenden Teils des europäischen Gasegeschäfts von Praxair abgeschlossen, so die Linde AG (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der zu veräußernde Geschäftsbereich erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von insgesamt rund 1,3 Milliarden EUR. Der Kaufpreis in Höhe von 5 Milliarden EUR unterliegt üblichen Anpassungsmechanismen beim Vollzug des Kaufvertrages. Eine Veräußerung dieses Geschäftsbereichs halten Linde Aktiengesellschaft ("Linde") und Praxair für erforderlich, um eine Freigabe des geplanten Unternehmenszusammenschlusses durch die Europäische Kommission zu ermöglichen. Die Veräußerung steht noch unter dem Vorbehalt des Vollzugs des geplanten Unternehmenszusammenschlusses zwischen Linde und Praxair sowie regulatorischer Freigaben, einschließlich durch die Europäische Kommission.Der Erhalt der für den geplanten Zusammenschluss noch ausstehenden fusionskontrollrechtlichen Freigaben in anderen Jurisdiktionen wird voraussichtlich die Veräußerung von weiteren Geschäftsbereichen durch die Fusionspartner erfordern. Linde und Praxair befinden sich in Gesprächen mit den zuständigen Behörden und in Verhandlungen mit potenziellen Bietern mit dem Ziel, den Zusammenschluss in der zweiten Jahreshälfte 2018 vollziehen zu können.