Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

161,90 EUR -2,35% (14.05.2020, 10:07)



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

162,65 EUR -3,36% (14.05.2020, 10:19)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (14.05.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Linde: Solides Auftaktquartal - AktienanalyseDer deutsch-amerikanische Industriegase-Spezialist Linde (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) blickt auf ein solides Auftaktquartal zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar habe auch der DAX-Konzern die Corona-Krise zu spüren bekommen, wirklich bemerkbar habe sie sich bis zum Bilanzstichtag allerdings nur im Asiengeschäft gemacht, wo der Umsatz um sechs Prozent gesunken sei. Die weltweiten Erlöse seien daher in den ersten drei Monaten lediglich leicht von 7,08 auf 6,739 Mrd. Dollar zurückgegangen. Das bereinigte operative Ergebnis sei dank Preiserhöhungen mit 1,4 Mrd. Dollar sogar elf Prozent höher ausgefallen als noch im Vorjahr. Doch das werde sich ändern. Denn laut neuer Prognose solle der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie im laufenden Jahr nunmehr bestenfalls währungsbereinigt im mittleren bis hohen einstelligen Bereich zulegen - und das auch nur, wenn es im dritten Quartal zu einer Erholung des Geschäfts komme. Im schlechtesten Fall rechne Linde dagegen mit einem Rückgang beim Ergebnis im niedrigen einstelligen Bereich. Zuvor habe man noch einen Zuwachs von 10 bis 13 Prozent in Aussicht gestellt.Analysten seien dennoch gelassen geblieben. Zwar seien hier und da die Kursziele leicht nach unten angepasst worden, die meisten würden den Weltmarktführer für Industriegase auf dem aktuellen Niveau trotz der Prognosesenkung dennoch für klar unterbewertet halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 193,50 Euro - gut 18 Prozent über dem aktuellen Kurs, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 19/2020)Börsenplätze Linde-Aktie: