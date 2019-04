ISIN Linde-Aktie:

Kurzprofil Linde plc:



Die Linde Group (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com. (06.04.2019/ac/a/d)



Den Industriegase-Konzern Linde hätten die wenigsten Anleger auf dem Schirm. Dabei sei Linde gemessen am Börsenwert mittlerweile bereits die Nummer 2 im DAX hinter SAP. Aus Prestigegründen habe sich die Megafusion mit dem US-Wettbewerber Praxair somit schon jetzt gelohnt. Der neue Weltmarktführer für Industriegase habe aber auch in Zukunft noch viel vor.Durch den Abschluss der Fusion mit Praxair hätten sich die Perspektiven für Linde noch einmal verbessert. Die Linde-Aktie klettere von einem Rekordhoch zum nächsten. Konservative Anleger würden ein starkes Kerngeschäft mit hohen Margen und solidem Wachstum finden. Neue Höchstkurse seien vorprogrammiert. Anleger könnten zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.04.2019)