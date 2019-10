Börsenplätze Linde-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

174,45 EUR -0,09% (24.10.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

174,20 EUR +0,09% (24.10.2019, 18:16)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (24.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.In den ersten Monaten nach der Fusion mit dem Wettbewerber Praxair habe die Linde-Aktie von Hoch zu Hoch geeilt. Doch zuletzt habe der DAX-Titel knapp unterhalb des Rekordhochs bei 184,80 Euro stagniert. Jetzt habe der Weltmarktführer für Industriegase Maßnahmen angekündigt, die den Gewerkschaften nicht gefallen würden. Das drücke auf die Stimmung.In Deutschland wolle Linde mehr Jobs abbauen als bekannt. 850 Stellen sollten gestrichen werden, die verbleibenden Mitarbeiter müssten zudem um den Jahreswechsel von der Konzernzentrale in München nach Pullach umziehen. Die IG Metall kritisiere, dass Deutschland besonders stark betroffen sei und fordere wie die IG BCE eine Rücknahme der Pläne."Unsere Warnungen bestätigen sich: Die De-facto-Übernahme von Linde durch Praxair bringt den deutschen Beschäftigten nichts als Stellenabbau, Gängelung und Einschränkungen bei der Mitbestimmung", habe Linde-Aufsichtsrat Xaver Schmidt von der IG BCE kritisiert. Aktuell beschäftige Linde noch etwas mehr als 7.000 Mitarbeiter. Der Umzug aus der Zentrale könnte darauf hindeuten, dass Linde nach Ablauf der Integrationsphase Ende 2021 auf die zweite Zentrale in Deutschland verzichten werde.Konservative Anleger geben bei dem stark aufgestellten Konzern kein Stück aus der Hand, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Linde-Aktie. (Analyse vom 24.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link