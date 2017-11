Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie (zum Umtausch):

191,60 EUR +0,05% (27.11.2017, 12:12)



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie (zum Umtausch):

191,051 EUR -0,39% (27.11.2017, 12:02)



ISIN Linde-Aktie (zum Umtausch):

DE000A2E4L75



WKN Linde-Aktie (zum Umtausch):

A2E4L7



Ticker-Symbol Linde-Aktie(zum Umtausch):

LINU



Kurzprofil Linde AG:



The Linde Group (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 16,948 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 60.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. (27.11.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde AG (zum Umtausch) (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU).Die Linde AG habe bekannt gegeben, dass nach ihr vorliegenden Informationen die Annahmequote für das Angebot zum Tausch in Aktien der Linde plc im Zusammenhang mit der geplanten Fusion mit der Praxair, Inc. die Schwelle von 90% sämtlicher ausstehender Aktien der Linde AG erreicht habe.Der Industriegase-Hersteller habe einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zur Fusion mit Praxair gemacht. Sollte der Zusammenschluss beider Unternehmen zustande kommen, wozu aber immer noch zahlreiche behördliche Zustimmungen erforderlich seien, drohe den Inhabern der nicht zum Umtausch eingereichten Aktien der Linde AG (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300) ein Squeeze-Out und die Einstellung der Börsennotiz. Davon nicht betroffen wären die mittlerweile im DAX enthaltenen, zum Umtausch eingereichten Aktien der Linde AG (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7).Trotz der nun überwundenen Hürde sei die Fusion aber beileibe kein Selbstläufer. Noch sei nicht klar, welche Auflagen gegebenenfalls die Kartellbehörden für die Erteilung ihrer wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen machen würden. Auch die Umsetzung der mit dem Zusammenschluss verbundenen Maßnahmen in beiden Unternehmen könnte Schwierigkeiten bereiten.Börsenplätze Linde-Aktie (zum Umtausch):