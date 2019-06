ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde Group (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com. (28.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktie kurzfristig schwächer erwartet - ChartanalyseDie Linde PLC (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) befindet sich seit einem Tief bei 130,75 EUR aus dem Dezember 2018 in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung sei die Aktie bis auf ein Allzeithoch bei 183,85 EUR geklettert. Dieses stamme vom 18. Juni 2019. Seitdem würden Gewinnmitnahmen das kurzfristige Geschehen dominieren. Aktuell nähere sich der Wert dem Aufwärtstrend seit 10. Mai an. Dieser verlaufe heute bei ca. 172,72 EUR und damit nur wenig über dem letzten Zwischenhoch.Kurzfristig könne es in der Linde-Aktie noch ein oder zwei schwächere Tage geben. Anschließend könnte die Aktie aber wieder ansteigen und an ihr Allzeithoch bei 183,85 EUR klettern. Sollte es allerdings zu einem Tagesschlusskurs unter 170,25 EUR kommen, würde sich das Chartbild eintrüben. Abgaben in Richtung 161,00-160,50 EUR und damit auf den Aufwärtstrend seit Dezember wären dann möglich. (Analyse vom 28.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:174,95 EUR -1,33% (27.06.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:175,35 EUR -0,06% (28.06.2019, 08:32)