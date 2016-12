ISIN Linde-Aktie:

DE0006483001



WKN Linde-Aktie:

648300



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LNAGF



Kurzprofil Linde AG:



The Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 17,944 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 65.500 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt. Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com (20.12.2016/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde AG (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) unter die Lupe.Seit Monaten seien Gerüchte über einen Zusammenschluss von Linde mit dem US-Konkurrenten Praxair kursiert. Nun hätten sich die beiden Unternehmen noch vor Weihnachten geeinigt. Eine Fusion unter Gleichen solle den weltweit größten Industriegase-Konzern hervorbringen.Nach dieser Nachricht habe die Linde-Aktie zunächst ein neues Jahreshoch markiert, ehe das Papier an das Ende des DAX durchgereicht worden sei. Es bleibe nun abzuwarten, wie die Behörden auf den Zusammenschluss reagieren würden.Mutige Investoren können auf weitere Kursgewinne spekulieren und bei der Linde-Aktie an Bord bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Die Position sollte man mit einem engen Stopp bei 155 Euro absichern. (Analyse vom 20.12.2016)Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:157,05 EUR -3,97% (20.12.2016, 17:14)Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:156,639 EUR -4,03% (20.12.2016, 17:29)