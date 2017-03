ISIN Linde-Aktie:

DE0006483001



WKN Linde-Aktie:

648300



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LNAGF



Kurzprofil Linde AG:



The Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 17,944 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 65.500 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt. Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com. (17.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sebastian Satz von Barclays:Sebastian Satz, Aktienanalyst von Barclays, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde AG (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) und erhöht sein Kursziel.Das Wertpapier biete eines der attraktivsten Chance/Risiko-Profile im europäischen Chemie-Sektor, so der Analyst. Linde mache mit Blick auf die relativ hohen Vertriebsgemeinkosten Fortschritte. Satz habe seine Erwartungen für die Gewinnmargen nach oben revidiert.Der Aktienanalyst von Barclays, Sebastian Satz, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die Linde-Aktie bestätigt. Das Kursziel sei von 162,00 auf 171,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 17.03.2017)Börsenplätze Linde-Aktie:152,80 EUR +0,69% (17.03.2017, 15:00)Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:153,075 EUR +0,71% (17.03.2017, 14:44)