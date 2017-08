Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

165,101 EUR +0,27% (18.08.2017, 12:12)



ISIN Linde-Aktie:

DE0006483001



WKN Linde-Aktie:

648300



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LNAGF



Kurzprofil Linde AG:



The Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 16,948 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 60.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. (18.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde AG (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF).Nachdem die BaFin die Angebotsunterlagen zum Tausch der Aktien der Linde AG in die neue Holdinggesellschaft Linde plc genehmigt habe, laufe die Annahmefrist für das Tauschangebot nun bis zum 24.10.2017. Anteilseigner würden für jede zum Umtausch eingereichte Aktie der Linde AG 1,54 Aktien der neuen Holding bekommen. Die eingereichten Aktien würden unter der ISIN DE000A2E4L75 und der WKN A2E4L7 im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel zugelassen. Nicht eingereichte Linde-Aktien würden weiterhin unter der ISIN DE0006483001 gehandelt.Das Unternehmen erwarte, dass die eingereichten Linde-Aktien die Aktien der Linde AG im DAX ersetzen würden, sobald die Annahmequote 50% übersteige. Die eingereichten Aktien würden (wie auch die bisherigen) die volle Dividendenberechtigung besitzen. Zur erfolgreichen Annahme des Angebots müssten 75% der Linde-Aktien eingereicht werden und die Praxair-Aktionäre mit einfacher Mehrheit zustimmen (Abstimmung am 27.09.). Der Abschluss der Transaktion - nach Zustimmung aller Kartellbehörden - werde für das H2/2018 erwartet. Für die Aktien der Linde plc (ISIN IE00BZ12WP82 / WKN nicht bekannt) sei die Zulassung zum Handel an der NYSE und der Frankfurter Wertpapierbörse geplant.Weininger rechne angesichts der Aktionärsstrukturen damit, dass das Angebot angenommen werde. Ein Zusammenschluss werde von ihm unter strategischen und ökonomischen Aspekten unverändert begrüßt und sollte seiner Meinung nach mittelfristig einen finanziellen Mehrwert schaffen, weshalb er empfehle, die Aktien zum Tausch einzureichen.Börsenplätze Linde-Aktie:Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:165,05 EUR -0,57% (18.08.2017, 12:01)