Wer die neue Währung nach ihrem Start nutzen möchte, müsste zunächst Libra Coins kaufen und diese mit einer der etablierten nationalen Währungen wie US-Dollar, Euro, Schweizer Franken, Norwegischer Krone etc. bezahlen. Die Libra Association würde den Verkaufserlös vollständig in liquide und sichere Vermögenswerte wie Staatsanleihen investieren, wodurch die Währung gedeckt wäre. Die so geschaffene Libra-Reserve solle in US-Dollar, Euro, Yen, Pfund und Singapur-Dollar investiert werden.



Dies wäre ein Akt der Geldschöpfung. Wenn beispielsweise Facebook-Nutzer in Europa Libra Coins für 100 Milliarden Euro kaufen würden, entspräche das einer Geldschöpfung in eben dieser Höhe. Denn der 100-Milliarden-Euro-Erlös würde von der Libra Association in Wertpapiere beziehungsweise Bankguthaben investiert und gleichzeitig könnten die Libra-Käufer ihre Coins im Gegenwert von 100 Milliarden Euro für den Konsum nutzen.



Die ursprünglichen 100 Milliarden Euro würden also einmal am Wertpapiermarkt investiert und gleichzeitig noch einmal am Gütermarkt ausgegeben. Zudem hätten diejenigen, von denen die Libra Association Anleihen für ihre Reserve kaufe, einen Verkaufserlös in Euro, der für weitere Konsum- oder Anlagezwecke zur Verfügung stehe. Die Folge wäre ein Inflationseffekt bei den Verbraucher- und bei den Vermögenspreisen (die Zinsen würden wegen des Mittelzuflusses also sinken).



Ob ein solcher Inflationseffekt spürbar und potentiell gefährlich sei, lasse sich a priori nicht sagen. Wenn Libra von den Nutzern eher als Spielerei bzw. Ergänzung zu den bestehenden Zahlungssystemen wahrgenommen werde und pro Nutzer nur geringe Libra-Beträge gehalten werden, dürften die Effekte vernachlässigbar sein. Sollte Libra aber den Durchbruch schaffen und sich als gleichwertiges oder gar führendes globales Zahlungssystem etablieren, könnte es gravierende Folgen haben.



Vor allem dürften die Renditen dauerhaft auf ihrem niedrigen Niveau bleiben, wenn die Libra-Zuflüsse sehr hoch seien und entsprechend viel Deckungskapital in die Anleihemärkte und in den Bankensektor fließe. Gegebenenfalls müsste die Libra Association die Anlagen sogar stärker diversifizieren, und auch auf weniger liquide und risikoreichere Assets ausweichen oder sie könnte das Prinzip der Volldeckung aufgeben, um keine zu hohen Anlagevolumina investieren zu müssen.



Rückzahlungsansprüche und Finanzstabilität



Die Libra Association behaupte, ein Vorteil von Libra sei, dass es - im Gegensatz zu ungedeckten (Krypto-) Währungen - zu keinem "Bankenansturm" kommen würde. Durch die Deckung sei gewährleistet, dass Rückzahlungswünsche in Papiergeldwährungen jederzeit erfüllt werden könnten. Weil jeder auf die Werthaltigkeit der Währung vertrauen könne, seien die Voraussetzungen für einen destabilisierenden "Bankenansturm" nicht gegeben.



Diese optimistische Sichtweise sei nicht zwingend gerechtfertigt. Auch bei vollständiger Deckung durch Wertpapiere könne es zu Kursverlusten kommen. Die Kurse der in der Libra-Reserve enthaltenen Wertpapiere könnten unter Druck geraten, wenn die Marktzinsen steigen würden. Auch wenn die Wechselkurse der Währungen unter Druck geraten, in denen die Libra-Reserve angelegt sei, würden Kursverluste drohen. Um diesen Kursverlusten zu entgehen, könnten sich die Besitzer der Libra-Coins eilig von ihren Libra-Beständen trennen und in Papiergeldwährung zurücktauschen wollten. Sofern solche Rückzahlungswünsche erfüllt werden sollten, wäre die Libra Association gezwungen, einen Teil ihrer Reserven zu verkaufen und würde durch den Verkaufsdruck gegebenenfalls die Zinsen an den Anleihemärkten nach oben treiben.



Ausblick



Das Projekt bringe eine Reihe von Fragen hinsichtlich Finanzstabilität und makroökonomischer Effekte mit sich, die bisher nicht mit zufriedenstellender Sicherheit beantwortet werden könnten. Regierungen, Notenbanken und Regulierungsbehörden hätten das Libra-Projekt deshalb ins Visier genommen. Dass zunächst als Gründungsmitglieder eingeplante Unternehmen sich inzwischen aus dem Projekt zurückgezogen hätten, möge ein Indiz dafür sein, dass die regulatorischen Hürden für Libra hoch sein würden. Genauigkeit dürfte hier vor Schnelligkeit gehen - und das sei angesichts der potentiellen Tragweite auch gut so. (13.11.2019/ac/a/m)







