Die Nützlichkeit einer Währung steige durch die Anzahl derer, die diese Währung nutzen beziehungsweise als Zahlungsmittel akzeptieren würden. Während andere Kryptowährungen einen schweren Kampf um eine breite Akzeptanz bei potenziellen Nutzern führen müssten (und dabei bisher nur bescheidene Erfolge hätten verzeichnen können), verfüge Facebook weltweit über mehr als zwei Milliarden Nutzer. Zudem würden der Libra Association weitere namhafte Unternehmen wie Mastercard, Paypal, Spotify oder Vodafone angehören. Somit stünden die Chancen gut, dass Libra vom Start weg eine hohe Verbreitung finden und eine vergleichsweise hohe Reputation haben werde. Je mehr Unternehmen Libra als Zahlungsmittel akzeptieren würden, desto schneller werde sich die Währung verbreiten.



Aufgrund dieser Eigenschaften stünden die Chancen für einen kometenhaften Libra-Aufstieg gut. Es sei deshalb kein Wunder, dass Notenbanken, Regulatoren und Geschäftsbanken weltweit alarmiert seien und sich um die Finanzstabilität beziehungsweise Geschäftsanteile sorgen würden. Tatsächlich seien zum jetzigen Zeitpunkt viele Detailfragen kaum einzuschätzen. Auf Basis der im Whitepaper skizzierten Pläne stelle sich Libra für die potenziellen Nutzer in erster Linie wie ein einfaches, günstiges und sicheres Zahlungsmittel dar. Tatsächlich habe die Libra Association aufgrund der Libra-Reserve aber eine gewisse Ähnlichkeit zu Kapitalsammelstellen. Denn das Geld der Nutzer, die Libra als Transaktionswährung erwerben würden, werde wie oben erwähnt in Bankguthaben, Staatsanleihen und gegebenenfalls andere Wertpapiere investiert.



Mit zunehmender Verbreitung würden die Assets der Libra Association also weiter ansteigen. Eine potenzielle Obergrenze sei dabei nicht in Sicht. So sei vorstellbar, dass nach einer erfolgreichen Markteinführung erste Arbeitnehmer auf die Idee kämen, sich von ihrem Arbeitgeber nicht mehr in Landeswährung wie Euro oder Dollar bezahlen zu lassen, sondern in Libra. Damit bekäme das System nochmal zusätzliche Dynamik, weil dann nicht mehr nur ein kleinerer Teil der Einkommen für Transaktionszwecke in Libra getauscht würde, sondern zumindest einige Menschen einen kompletten Systemwechsel vollziehen würden.



Die Libra Association selbst stelle die Zahlungsmittelfunktion und die finanzielle Inklusion für die Menschen mit unzureichendem Zugang zum etablierten Finanzsystem in den Vordergrund. Dieses altruistische Motiv möge tatsächlich die treibende Kraft sein. Daneben könnten aber auch weniger selbstlose Motive eine Rolle spielen. Die Erträge aus der Verwaltung der Reserve dürften dabei vorerst nicht relevant sein, denn im Nullzinsumfeld sei mit sicheren Anlageformen kaum Geld zu verdienen.



Allerdings könnte Facebook seine Kunden durch Libra auch noch finanziell transparent machen. Das bisher schon überaus erfolgreiche Geschäftsmodell, mit Daten Geld zu verdienen, könnte so perfektioniert werden. Es könnte aber auch um Macht gehen, denn mit einem potenziell gewaltigen Portfolio an Staatsanleihen könnte Facebook beziehungsweise die Libra Association erheblichen politischen Einfluss nehmen.



Der Bitcoin-Kurs habe vor einigen Wochen zu einem erneuten Höhenflug angesetzt. Die Libra-Diskussion habe zunächst offenbar für weiteren Auftrieb gesorgt. Dies sei erstaunlich, denn sollte sich Libra als Zahlungsmittelstandard unter den Kryptowährungen etablieren, müsste Bitcoin wohl die Hoffnungen begraben, seine bisherige Vormachtstellung auf dem Krypto-Markt irgendwann nutzen zu können, um sich als Zahlungsmittelstandard durchzusetzen. Prinzipiell wäre zwar auch Platz für mehrere Krypto-Transaktionswährungen, aber ob der Libra-Sog reiche, um Bitcoin & Co. als Zahlungsmittel attraktiver zu machen, müsse sich noch herausstellen. Der Markt scheine diesbezüglich hoffnungsfroh zu sein.



Als (vermeintlicher) Vorteil bleibe Bitcoin gegenüber Libra die mengenmäßige Obergrenze. Bei 21 Millionen Einheiten sei das Bitcoin-Angebot am Limit - momentan sind rund 17,8 Millionen Einheiten im Umlauf. Steige die Nachfrage nach Bitcoin weiter, sorge das begrenzte Angebot für weiter steigende Preise. Für Spekulanten bleibe Bitcoin deshalb attraktiv. Allerdings sei die harte Obergrenze aus Sicht der Analysten nicht viel mehr als Augenwischerei. Es sei jederzeit möglich, das Bitcoin-System zu duplizieren oder zumindest Kryptowährungen mit ganz ähnlichen Eigenschaften in die Welt zu setzen. Mit der strikten Obergrenze sei es dann nicht weit her.



Ein Blick auf die wichtigsten der insgesamt aktuell 2.251 bei CoinMarketCap gelisteten Kryptowährungen sollte misstrauisch machen. Neben dem Marktführer würden mit dem vom Bitcoin abgespaltenen Bitcoin Cash und dem im November 2018 wiederum abgespaltene Bitcoin SV allein in den "Top 10" zwei weitere Währungen mit ganz ähnlichen Eigenschaften rangieren. Investoren sollten also genau überlegen, ob sie Bitcoin wirklich wegen des Arguments der Einzigartigkeit und Unvermehrbarkeit kaufen würden. Nach den Erfahrungen mit den Bitcoin-Rallys der letzten Jahre würden Investoren und Spekulanten aber trotz aller Bedenken auf neue Rekordhochs lauern. (Ausgabe vom 28.06.2019) (01.07.2019/ac/a/m)





