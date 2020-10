Börsenplätze Levi Strauss-Aktie:



Levi Strauss & Co. (ISIN: US52736R1023, WKN: A2PFHR, Ticker-Symbol: LV2B, NYSE-Symbol: LEVI) ist ein Hersteller von Bekleidungsartikeln. Die Gesellschaft entwirft und vermarktet Jeans, Freizeitkleidung sowie Accessoires für Männer, Frauen und Kinder. Neben dem Brand Levi's gehören ferner Dockers und Denizen zu den Marken der Gruppe. Die Produkte werden weltweit in über 110 Ländern über Einzelhandelsketten, Kaufhäuser, Internet sowie eine weltweite Präsenz von rund 3.000 Einzelhandelsgeschäften und Shop in Shops verkauft. Der Unternehmenssitz von Levi Strauss befindet sich San Francisco. (07.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Levi Strauss-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Jeansherstellers Levi Strauss & Co. (ISIN: US52736R1023, WKN: A2PFHR, Ticker-Symbol: LV2B, NYSE-Symbol: LEVI) unter die Lupe.Des amerikanische Traditionsunternehmen begeistere die Börse am Mittwoch mit einem überraschenden Quartalsgewinn, was u.a. an einem florierenden Onlinegeschäft liege. Zudem zeige sich das Management von Levi Strauss & Co. für das aktuelle Quartal zuversichtlich. Der US-Titel gehe durch die Decke.Der Jeanshersteller habe in Q3 (Juni bis August) einen Gewinn von 27 Mio. Dollar erreicht. Der bereinigte EPS habe sich auf acht Cent belaufen. Die Analysten hätten mit einem Verlust von 22 Cent gerechnet.Überraschend stark habe sich der Online-Handel entwickelt. Hier hätten die Erlöse im Jahresvergleich um 52 Prozent zugelegt.Für das Weihnachtsquartal erwarte der Levi-Vorstand eine Fortsetzung des positiven Trends. Die Erlöse sollten nur um 14 bis 15 Prozent fallen. Im kommenden Jahr solle es für die Aktionäre wieder eine Dividende geben.Die Levi Strauss-Aktie reagiert auf die guten Nachrichten mit einem Plus von zwischenzeitlich zwölf Prozent, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Der horizontale Widerstand vom Juni könnte bald überwunden werden. Trading-Chance! (Analyse vom 07.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link