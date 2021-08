Wie man einen Online-Broker auswählt

Warum Sie Aktien recherchieren sollten

Sie geben Ihrem Portfolio ein breites Engagement auf dem US-Aktienmarkt. Viele Händler diversifizieren oder erweitern ihr Portfolio, indem sie in andere Vermögenswerte als Aktien investieren. Anleihen sind ein beliebtes Mittel zur Diversifizierung und verringern das Risiko für Ihre Anlagen bei einem Abschwung am Aktienmarkt.



Welche Art von Handel ist die richtige für Sie?

Wenn Sie einen gehandelten Vermögenswert, z. B. eine Aktie oder einen börsengehandelten Fonds, kaufen oder verkaufen, gibt es verschiedene Arten von Handelsverträgen, die Sie erteilen können. Die beiden grundlegenden Arten sind Markt Aufträge und Limitaufträge. Markt Aufträge werden sofort bearbeitet oder ausgeführt. Der von Ihnen gehandelte Vermögenswert wird zum besten Preis gehandelt, der zu diesem Zeitpunkt verfügbar ist.



Mit Limit-Aufträgen haben Sie eine bessere Kontrolle über den Preis, den Sie zahlen (oder erhalten, wenn Sie verkaufen). Sie werden nicht unbedingt sofort ausgeführt. Stattdessen legen Sie einen Preis fest, zu dem Sie einen bestimmten Vermögenswert kaufen oder verkaufen werden. So haben Sie eine bessere Kontrolle, um den größtmöglichen Gewinn zu erzielen.



Wie Sie Ihre erste Aktie handeln

Wenn Sie bereit sind, Ihren ersten Handel zu tätigen, überweisen Sie Geld von einem Bankkonto auf Ihr Maklerkonto. Es kann einige Zeit dauern, bis Ihr Geld "ausgeglichen" oder verfügbar ist. Bei einigen Brokern erhalten Sie das Geld sofort, während die Überweisung bearbeitet wird, bei anderen müssen Sie eine bestimmte Anzahl von Tagen warten.



Sobald das Geld überwiesen ist, loggen Sie sich in Ihr Online-Konto bei Ihrem Maklerunternehmen ein. Wählen Sie die Aktie aus, mit der Sie handeln möchten, wählen Sie eine Auftragsart und erteilen Sie den Auftrag.



Fazit

Die Regeln für das Online-Geldverdienen sind dieselben wie für jede andere Art des Aktienhandels. Sie müssen wissen, wie Sie Aktientrends einschätzen, Steuern und Kosten abschätzen, intelligente Ordertypen verwenden und angemessene Risiken eingehen. Nur weil der Online-Handel bequem ist, heißt das noch lange nicht, dass er einfach ist. (13.08.2021/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Möchten Sie in den Aktienmarkt investieren? Beginnen Sie damit die Grundlagen zu lernen, damit Sie sich sicher fühlen, wenn Sie mit dem Handel beginnen. Dieser Leitfaden für Einsteiger in den Online-Aktienhandel bietet Ihnen einen Ausgangspunkt und führt Sie durch die Grundlagen, damit Sie sich bei der Auswahl von Aktien, der Auswahl eines Brokers, der Platzierung eines Handels und vielem mehr sicher fühlen.Zunächst müssen Sie ein Maklerkonto bei einem Online-Aktienmakler eröffnen. Nehmen Sie sich Zeit, um den Ruf, die Gebühren und die Bewertungen der verschiedenen Optionen zu prüfen. Sie möchten sicher sein, dass Sie den besten Online-Aktienmakler für Ihre Situation wählen. Achten Sie bei Ihrer Recherche auf die Gebühren für den Handel (viele bieten kostenlosen Handel an), die Benutzerfreundlichkeit der App oder Website und die Frage, ob sie Forschungs- oder Lerntools für die Benutzer bereitstellen. Lesen Sie bei Aktien.at alles, was Sie darüber wissen müssen.Sobald Sie einen Makler haben, können Sie Aktien kaufen. Die Auswahl kann sich jedoch schwierig gestalten. Wenn Sie ganz neu im Handel sind, sind Aktien vielleicht nicht die beste Wahl für den Anfang. Sie sollten stattdessen börsengehandelte Fonds (ETFs) ausprobieren. Mit ETFs können Anleger ein ganzes Bündel von Aktien auf einmal kaufen.