Kurzprofil Lenzing Gruppe:



Die Lenzing Gruppe (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wien: LNZ, Nasdaq OTC-Symbol: LNZNF) ist ein Weltmarktführer mit Sitz in Österreich und Produktionsstätten in allen wichtigen Märkten sowie einem weltweiten Netz an Verkaufs- und Marketingbüros.Lenzing versorgt die globale Textil- und Nonwovens-Industrie mit hochwertigen, botanischen Cellulosefasern. Die Palette reicht von Faserzellstoff über Standardfasern bis zu innovativen Spezialfasern.



Lenzing setzt mit Qualität und Innovationskraft Standards auf dem Gebiet der Cellulosefasern. Mit 77 Jahren Erfahrung in der Faserproduktion ist die Lenzing Gruppe der einzige Hersteller weltweit, der in großem Maßstab alle drei Generationen von Cellulosefasern - von der klassischen Viscose- über die Modal- bis zur Lyocell-Faser TENCEL® - unter einem Dach vereint. (11.03.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Lenzing-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Lenzing-Aktie (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wien: LNZ, Nasdaq OTC-Symbol: LNZNF) unter die Lupe.Das Jahresergebnis für 2020 habe operativ im Rahmen der Analysenerwartungen gelegen und ein Abflachen der Ergebnisrückgänge gezeigt. Für das Jahr 2021 gehe das Management von einem Betriebsergebnis auf Vorkrisenniveau aus, da sich die Fasermärkte in den letzten Monaten stark erholt hätten.Die Zahlen zum Q4 20 seien noch vom Rückgang der Viskosepreise geprägt gewesen, der sich mittlerweile umgekehrt habe, hätten aber bereits die am Markt sichtbare nachlassende Negativdynamik widergespiegelt. So seien die Umsätze nur noch um 10% auf EUR 438 Mio. gefallen und die Einsparungsmaßnahmen hätten eine leichte Margenverbesserung im Vergleich zum Vorjahr gezeigt. Unterm Strich sei das Nettoergebnis sogar leicht auf EUR 9 Mio. gestiegen, da das Vorjahr zusätzlich von Abschreibungen belastet gewesen sei. Die Ergebnisse und auch der Ausfall der Dividende für 2020 hätten im Rahmen der Analystenerwartungen und der Konsens-Schätzungen gelegen.Das Management gehe für 2021 von einer Erholung des operativen Ergebnisses auf Vorkrisenniveau aus, d.h. einem EBITDA von rund EUR 327 Mio. wie in 2019, was den Konsens-Schätzungen entspreche. In Anbetracht der gewohnt konservativen Haltung des Managements, der im Quartalsvergleich um 50% gestiegenen Viskosepreise und einer deutlichen Erholung der Spezialfasern würden die Analysten sogar ein gewisses Aufwärtsrisiko zu dieser Prognose sehen, wenn die starken Fundamentaldaten anhalten würden. Das Management habe auch das EBITDA-Ziel für 2024 mit EUR 800 Mio. bestätigt, da die Expansionsprojekte weiterhin im Zeitplan seien.Die Fundamentaldaten auf den Fasermärkten seien derzeit exzellent, die Preise hätten sich seit Mitte 2020 signifikant erholt und gestiegene Rohstoffpreise könnten an die Kunden weitergegeben werden. Wie bereits angedeutet hätten auch die Spezialitätenpreise (z.B. für Tencel oder Modal) begonnen anzuziehen.Insgesamt würden die Analysten die Ergebnisse und auch den Ausblick für 2021 als neutral bewerten. Die hervorragenden Fundamentaldaten würden derzeit vom Nachrichtenfluss zu Hygiene Austria überschattet, die als Finanzbeteiligung geführt werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.