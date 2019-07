Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:

44,45 EUR +2,08% (12.07.2019, 14:23)



NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

49,26 USD +0,53% (11.07.2019, 22:02)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE Ticker-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (12.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lenovo-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Lenovo Group Ltd. (ISIN: HK0992009065, WKN: 894983, Ticker-Symbol: LHL, Nasdaq OTC-Symbol: LNVGF) unter die Lupe.Die weltweiten PC-Verkäufe würden laut Gartner wieder zulegen. Eine überragende Position am Markt nehme dabei Lenovo ein. Die Chinesen seien nicht nur Marktführer, sondern würden auch am schnellsten wachsen. Die Lenovo-Aktie reagiere positiv auf die Marktstudie - im Hongkonger Handel könne der Titel um über vier Prozent steigen.Das Papier des Elektronik-Herstellers erhole sich damit weiter, nachdem Handelsstreit und der "Kalte Technologiekrieg" der Aktie deutlich zugesetzt hätten. Hinzugekommen sei ein zu Jahresbeginn schwächerer PC-Markt. Die Delle sei in Lenovos Umsatzentwicklung deutlich zu sehen.Das China-Risiko bleibe, doch das stark prognostizierte Wachstum von 15,9 Prozent im wichtigsten Lenovo-Segment liefere der Lenovo-Aktie Kurspotenzial. Derart schnell sei Lenovo in den vergangenen Quartalen nicht gewachsen. Verglichen mit den stagnierenden Konkurrenten HP und Dell sei der chinesische Titel zudem günstig bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Altria-Aktie: