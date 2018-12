Börse Frankfurt-Aktienkurs Lenovo-Aktie:

0,624 Euro +0,81% (17.12.2018, 18:34)



Tradegate-Aktienkurs Lenovo-Aktie:

0,626 Euro +1,29% (17.12.2018, 18:58)



Hong Kong-Aktienkurs Lenovo-Aktie:

5,57 Hongkong-Dollar +0,91% (17.12.2018)



ISIN Lenovo-Aktie:

HK0992009065



WKN Lenovo-Aktie:

894983



Ticker-Symbol Lenovo-Aktie:

LHL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Lenovo-Aktie:

LNVGF



Kurzprofil Lenovo Group Ltd.:



Lenovo Group Ltd. (ISIN: HK0992009065, WKN: 894983, Ticker-Symbol: LHL, Nasdaq OTC-Symbol: LNVGF) ist eine Investment-Holding-Gesellschaft, die hauptsächlich mit Personal Computern und verwandten Geschäftsbereichen befasst ist. Zu den Hauptprodukten des Unternehmens zählen Think-Marken-PCs und Consumer-PCs der Marke Idea sowie Server, Workstations und eine Familie von mobilen Internet-Geräten, darunter Tablets und Smartphones. Das Unternehmen betreibt sein Geschäft in vier geografischen Segmenten, darunter China, Asien-Pazifik (AP), Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) und Amerika (AG). Das Unternehmen bietet auch Cloud-Service und andere damit verbundene Dienstleistungen. (17.12.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lenovo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Lenovo Group Ltd. (ISIN: HK0992009065, WKN: 894983, Ticker-Symbol: LHL, Nasdaq OTC-Symbol: LNVGF) unter die Lupe.Der Chart von Lenovo spreche eine klare Sprache: Turnaround - seit dem Tief im Mai habe sich ein neuer Aufwärtstrend ausgebildet. Die neue Richtung im Chart des chinesischen PC- und Data-Center-Konzerns sei dabei keineswegs eine bloße Erholungsbewegung: Der Trend habe fundamentale Ursachen.Die strategische Umstrukturierung des Data-Center-Segments von Lenovo trage erste Früchte und das PC-Segment erwirtschafte wieder steigende Umsätze. So habe Lenovo im zweiten Quartal das höchste Umsatzwachstum der vergangenen vier Jahre erzielt.Im laufenden Quartal hätten sich zwar die Wachstumsrisiken auf dem wichtigen chinesischen PC-Markt aufgrund von CPU-Lieferschwierigkeiten und neuen Zöllen erhöht - doch gerade die hohen Marktanteile in China würden Lenovo helfen. Denn während der weltweite PC-Markt nur minimal zulege, würden China und Asien stärker anziehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Lenovo-Aktie: