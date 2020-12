NYSE-Aktienkurs Lemonade-Aktie:

Kurzprofil Lemonade Inc.:



Lemonade Inc. (ISIN: US52567D1072, WKN: A2P7Z1, NYSE-Symbol: LMND) ist ein US-Unternehmen, das jungen Kunden Versicherungen per Smartphone App anbietet. (08.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lemonade-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Lemonade Inc. (ISIN: US52567D1072, WKN: A2P7Z1, NYSE-Symbol: LMND) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Lemonade handle es sich um Online-Versicherung. Das Geschäft laufe ganz ok, finde der Aktienprofi. Man werde 100 Mio. USD Umsatz dieses Jahr machen. Im kommenden Jahr sollten es 120 Mio. USD werden. Die Wachstumsraten würden sich also auf 19 bis 20% belaufen. Was den Chart betreffe, habe jetzt bei dem neuerlichen IPO die zweite Euphorie-Welle stattgefunden. Man kann mit der Lemonade-Aktie spielen, aber man muss sich immer dessen bewusst sein, dass sie sehr teuer ist, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.12.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Lemonade-Aktie: