Xetra-Aktienkurs Leifheit-Aktie:

21,15 EUR -0,24% (20.06.2019, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Leifheit-Aktie:

20,80 EUR -0,95% (21.06.2019, 08:00)



ISIN Leifheit-Aktie:

DE0006464506



WKN Leifheit-Aktie:

646450



Ticker-Symbol Leifheit-Aktie:

LEI



Kurzprofil Leifheit AG:



Die 1959 gegründete Leifheit AG (ISIN: DE0006464506, WKN: 646450, Ticker-Symbol: LEI) ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle - zwei der bekanntesten Marken Deutschlands - zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment zudem im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Kernkompetenzen in den Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Der Leifheit-Konzern beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und verfügt über 15 eigene Standorte und Niederlassungen weltweit. Seit 1984 sind die Aktien der Leifheit AG im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de. (21.06.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Leifheit-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Haushaltswarenherstellers Leifheit AG (ISIN: DE0006464506, WKN: 646450, Ticker-Symbol: LEI) unter die Lupe.Henner Rinsche sei neuer CEO von Leifheit. Im Vorfeld habe er sich auf der Hauptversammlung selbstbewusst präsentiert. Sein letzter Arbeitgeber sei Sodastream gewesen. Ab 2011 habe er dort zunächst das Geschäft in Deutschland/Österreich verantwortet und sei 2015 Europa-Chef geworden. Die Aktie von Sodastream habe sich bis zur Übernahme in 2018 durch Pepsi in kurzer Zeit verzehnfacht. Auch bei Leifheit glaube er an ein enormes Wertsteigerungspotenzial. Vor seinem Amtsantritt habe er schon 184.241 Aktien an Leifheit gekauft! Aktueller Wert: knapp 4 Mio. Euro, was Rinsche in etwa bezahlt haben dürfte. Alle Achtung: Für einen angestellten Manager sei das durchaus ein Wort. Nach einem sehr selbstbewussten Auftritt auf der Hauptversammlung würden die Experten nach einer üblichen Schonfrist eine First Class Investor Relations-Arbeit und natürlich Erfolge erwarten!Anleger sollten erste Positionen in der Leifheit-Aktie aufbauen, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 21.06.2019)Börsenplätze Leifheit-Aktie: