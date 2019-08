Gemischte Signale hätten die großen Exportwerte aus der Automobilindustrie gesendet. So hätten sich die Papiere von Toyota (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) um 5,0 Prozent steigern können, nachdem der Konzern ein starkes Ergebnis für das erste Quartal des Geschäftsjahres präsentiert habe. Gleichwohl habe das Management den Ausblick auf das Gesamtjahr vor dem Hintergrund der Yen-Stärke kappen müssen. Eine starke Heimatwährung schaffe für die japanischen Automobilkonzerne die Wettbewerbsposition auf dem Weltmarkt. Darunter hätten unter anderem die Titel von Suzuki gelitten, die um fast 16 Prozent abgesackt seien. Der Konzern habe unter dem schleppenden Absatz der Indien-Sparte gelitten, zudem untersuche die indische Aufsichtsbehörde die Geschäftspraktiken des Konzerns.



Einen Kurssprung habe die Aktie des Unterhaltungselektronikkonzerns Sony (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) vollführt. Das Unternehmen wolle sich künftig im Spielebereich mit dem US-Softwarehaus Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) verbünden. Bislang hätten die beiden Unternehmen in diesem Segment als Wettbewerber gegolten, die mit der Playstation (Sony) und der Xbox um die gleiche Zielgruppe konkurrieren würden. Die Nachricht habe die Sony-Aktie um gut zehn Prozent nach oben katapultiert, unter dem Strich sei für Juli ein Plus von 9,4 Prozent geblieben.



Die anhaltend lockere Geldpolitik weltweit unterstütze den japanischen Aktienmarkt tendenziell. Als Unsicherheitsfaktor bleibe allerdings der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China weiterhin bestehen. (Ausgabe vom 07.08.2019)

(12.08.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die japanischen Börsen haben im Juli leichte Kurszuwächse verzeichnet, so die Experten von Union Investment.Der marktbreite TOPIX-Index (ISIN: JP9010100007, WKN: A1RRCU) habe in lokaler Währung 0,9 Prozent an Wert gewonnen. Der NIKKEI 225-Index (ISIN: JP9010C00002, WKN: NK225) habe sogar ein Plus von 1,2 Prozent verbuchen können. Unter anderem hätten Anzeichen für eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China für Hoffnung unter den Anlegern gesorgt, nachdem ein Treffen hochrangiger Delegierter von beiden Staaten anberaumt worden sei. Auch positive volkswirtschaftliche Daten hätten die Notierungen unterstützt. So habe die japanische Industrieproduktion stärker zugelegt als von Analysten erwartet. Auch der Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe sei angestiegen.