Paris (www.aktiencheck.de) - Dass Kupfer das Metall der Mobilitätswende ist, liegt auf der Hand: In einem E-Auto steckt rund dreimal mehr Kupfer als in einem klassischen Verbrenner, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Keine Rally laufe ewigDie Kombination aus leergefegten Lagerhäusern und hohen Energiepreisen spreche nicht unbedingt dafür, dass der Kupferpreis zeitnah an Fahrt verlieren könnte. Erfahrene Anleger würden aber auch wissen: Keine Hausse laufe ewig. Zwar sei der Kupfermarkt aktuell von einer ungewöhnlich hohen Nervosität geprägt, doch wenn der Preis auf dem hohen Stand verharrt oder womöglich noch weiter ansteige, dürfte über kurz oder lang die Nachfrage signifikant nachgeben. Damit einhergehend sollte sich dann auch der Kurs beruhigen. Kurzum: Trotz der Aussicht auf einen weiteren Kupferpreis-Anstieg sollten Anleger sehr wachsam bleiben. (22.10.2021/ac/a/m)